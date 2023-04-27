Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Тетяна Ігнатченко повідомила про ворожі обстріли прифронтових міст на Донеччині.

"Зранку найтривожніші новини надходять з Авдіївки, де за вже зафіксовані й ракетні удари, і обстріли з танків, при чому ворог обстрілює і середмістя. Також сьогодні окупанти завдали ударів і по Очеретинській громаді. Крім того, вже традиційно, на жаль, під нищівними обстрілами перебуває Часів Яр, зранку вчергове був обстріляний центр міста, розбита школа та пошкоджені приватні будинки", - розказала речниця Донецької обласної військової адміністрації.