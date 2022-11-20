ЗСУ б'ють по окупантах: до лікарні Скадовська привезли 100 поранених

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За 20 листопада авіація Сил оборони 6 разів ударила по окупантах: 3 по місцях концентрації живої сили, озброєння та військової техніки та 3 - по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Тоді ж воїни ракетних військ і артилерії поцілили по двох пунктах управління, складу боєприпасів, та району зосередження особового складу та ОВТ. Зазначається, що уражено й 2 інші важливі об’єкти окупантів.

"Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області", - додає пресслужба.

Генштаб інформує про втрати окупантів: до міської лікарні Скадовська, що в Херсонській області, привезли близько 100 поранених військових РФ.

ЗСУ підтвердили вогневе ураження по дислокації російських військовослужбовців у Запорізькій області 19 листопада: там загарбники втратили більш як 100 осіб.

Нагадаємо, що станом на 20 листопада в Україні ліквідовано понад 84 тисячі окупантів, за добу ЗСУ знищили 2 бойові машини, танк та 330 військових РФ.

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