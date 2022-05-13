ЗСУ дали доброго прочухана окупанту на лінії фронту Херсонщини, - депутат облради Хлань
Сергій Хлань, депутат Херсонської облради повідомив, що в Олександрівському напрямку відбулися рішучі та позитивні дії української армії, також у Великій Олександрівці знищений ворожий склад боєприпасів
Про це він розповів в етері Еспресо.
Депутат облради відзначив, що відбуваються позитивні тенденції на Херсонщині, але треба дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ.
"Ми маємо певні успіхи в Олександрівському напрямку. ЗСУ вчора дали доброго прочухана окупантам. У відповідь від свого безсилля ворог застосував повітряну атаку Миколаєва тому, що отримали добрячого ляпаса в Олександрівці. Також 12 травня було знищено з безпілотного апарату склад боєприпасів, саме з Криворізького напрямку у Великій Олександрівці. До речі, у нас дві Олександрівки, Велика Олександрівка з боку Кривого Рогу та Олександрівка з боку Миколаєва, які відзначилися вчора рішучими діями наших Збройних сил", – зазначив Хлань.
Сергій Хлань зауважив, що також додає позитиву думка генерала американської армії й командувача європейськими підрозділами, що до кінця літа ЗСУ викинуть окупанта до кордонів 23 лютого.
- 12 траня офіцер ЗСУ Валерій Прозапас розповів, що з півночі Криму на окуповану Херсонщину ворог стягує додаткові вогневі потужності.
- Також депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупанти блокують мобільний зв'язок на Херсонщині.
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