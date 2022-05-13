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Головна війна з Росією ЗСУ дали доброго прочухана окупанту на лінії фронту Херсонщини, - депутат облради Хлань
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ЗСУ дали доброго прочухана окупанту на лінії фронту Херсонщини, - депутат облради Хлань

13 травня, 2022 п'ятниця
11:23
війна з Росією Херсонська область

Сергій Хлань, депутат Херсонської облради повідомив, що в Олександрівському напрямку відбулися рішучі та позитивні дії української армії, також у Великій Олександрівці знищений ворожий склад боєприпасів

Про це він розповів в етері Еспресо.

Депутат облради відзначив, що відбуваються позитивні тенденції на Херсонщині, але треба дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ.

"Ми маємо певні успіхи в Олександрівському напрямку. ЗСУ вчора дали доброго прочухана окупантам. У відповідь від свого безсилля ворог застосував повітряну атаку Миколаєва тому, що отримали добрячого ляпаса в Олександрівці. Також 12 травня було знищено з безпілотного апарату склад боєприпасів, саме з Криворізького напрямку у Великій Олександрівці. До речі, у нас дві Олександрівки, Велика Олександрівка з боку Кривого Рогу та Олександрівка з боку Миколаєва, які відзначилися вчора рішучими діями наших Збройних сил", – зазначив Хлань.

Сергій Хлань зауважив, що також додає позитиву думка генерала американської армії й командувача європейськими підрозділами, що до кінця літа ЗСУ викинуть окупанта до кордонів 23 лютого.

  • 12 траня офіцер ЗСУ Валерій Прозапас розповів, що з півночі Криму на окуповану Херсонщину ворог стягує додаткові вогневі потужності.
  • Також депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупанти блокують мобільний зв'язок на Херсонщині.

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