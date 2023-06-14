ЗСУ ще не ввели в бій тактичні та оперативні резерви на Запорізькому напрямку, - військовий експерт Снєгирьов
Наразі ми говоримо про перший етап контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області. Є успіхи на тактичному рівні - військові змогли прорвати першу лінію оборони окупантів
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Запорізька область. ЗСУ змогли прорвати першу лінію оборони окупантів. Війська зараз контратакують за декількома напрямками - районі Оріхова та Лобкового. За повідомленнями російської сторони, Лобкове в "сірій зоні"- можемо припускати, що ЗСУ контролюють значну частину цього населеного пункту.", - сказав він.
Експерт додав, що друга лінія оборони окупантів - це суцільні мінні поля та прикриття авіацією та артилерією.
"В чому складність просування - рівнина, все як на долоні. Плюс в окупантів був рік для підготовки оборонних позицій. Успіхи є, вони зараз на тактичному рівні. Наразі ми говоримо про створення передумов та перший етап контрнаступу. Не варто його розглядати, як такий, що стався. Доведений факт - розгортання українських військ і розвідка боєм. Зараз ЗСУ задіяні на рівні ротних підрозділів без введення тактичних і оперативних резервів", - підсумував Снєгирьов.
- Нагадаємо, воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з сусідніми підрозділами ЗСУ в неділю, 11 червня, повідомили про звільнення Благодатного та Нескучного. Згодом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр до переліку визволених сіл Великоновосілківської громади також долучила Макарівку. Ці населені пункти поряд з адміністративною межею Донецької й Запорізької областей.
- 13 червня армія РФ намагалася повернути під контроль деокуповане село Макарівка Донецької області, поряд з адміністративною межею Запорізької області.
- Станом на ранок 14 червня представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов наголошував, що на Бердянському напрямку активні бойові дії продовжуються в районах Макарівки, Новоданилівки та Новопокровки.
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