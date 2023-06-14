Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Запорізька область. ЗСУ змогли прорвати першу лінію оборони окупантів. Війська зараз контратакують за декількома напрямками - районі Оріхова та Лобкового. За повідомленнями російської сторони, Лобкове в "сірій зоні"- можемо припускати, що ЗСУ контролюють значну частину цього населеного пункту.", - сказав він.

Експерт додав, що друга лінія оборони окупантів - це суцільні мінні поля та прикриття авіацією та артилерією.

"В чому складність просування - рівнина, все як на долоні. Плюс в окупантів був рік для підготовки оборонних позицій. Успіхи є, вони зараз на тактичному рівні. Наразі ми говоримо про створення передумов та перший етап контрнаступу. Не варто його розглядати, як такий, що стався. Доведений факт - розгортання українських військ і розвідка боєм. Зараз ЗСУ задіяні на рівні ротних підрозділів без введення тактичних і оперативних резервів", - підсумував Снєгирьов.