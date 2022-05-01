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Головна війна з Росією ЗСУ тиснуть ворога на Купʼянському напрямку, загрожуючи комунікаціям росіян на Харківщині, - військовий експерт Грабський
Ексклюзив

ЗСУ тиснуть ворога на Купʼянському напрямку, загрожуючи комунікаціям росіян на Харківщині, - військовий експерт Грабський

1 травня, 2022 неділя
11:43
війна з Росією

Військовий експерт, учасник миротворчих місій Сергій Грабський зауважив, що наша армія працює над полегшенням ситуації на Донбасі

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Звільнення населених пунктів є важливим пунктом в нашій бойовій роботі. Це послаблює можливості противника наносити артилерійські й ракетні удари по Харкову, що полегшує життя наших мешканців. Ми постійно тиснемо на ворога на тому напрямку, що створює тиск на Куп’янському напрямку. Таким чином, ми тримаємо під загрозою комунікації противника, який діє на Ізюмському напрямку й примушуємо противника розосереджувати зусилля своїх підрозділів, утримуючи позиції на Харківському напрямку. Ми працюємо над полегшенням ситуації на Донбасі й розв'язуваємо питання звільнення нашої території", - наголосив Грабський.

Також військовий експерт додав, що надходження нового озброєння допоможуть нам якісно вирішувати нові завдання.

"Гаубиці й системи залпового вогню, я підкреслюю, - це наступальна зброя, яка допоможе нам якісно вирішувати нові завдання. Нові системи, маючи більшу дальність дії, допоможуть накривати противника в найбільшу глибину його бойових порядків. Ми вже завдаємо удари по його командним пунктам, по районах зосередження, по логістичнім центрам. Ми порушуємо ворогу систему комунікацій управління й контролю. Таким чином, не буде потреби просто в лоб атакувати противника, ми зможемо робити маневрові й обхідні дії, щоб оточувати противника й знищувати його", - підкреслив Грабський.

В результаті російських обстрілів Харкова та області протягом 30 квітня сталося 15 пожеж протягом доби. Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснювали виїзди в різні райони регіону.

Збройні сили України визволили від окупантів Кутузівку у Харківській області. 30 квітня туди доправили гуманітарну допомогу

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