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ЗСУ збили дрон-камікадзе, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв

25 вересня, 2022 неділя
15:54
війна з Росією Іранські дрони, БПЛА

У неділю 25 вересня ЗСУ збили дрон Shahed-136, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв

Про це повідомив повітряне командування "Південь" у facebook.  

Дрон було збито 25 вересня, близько 15:00, силами та засобами Протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь". 

"Збито дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - повідомили у ПК "Південь". 

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