Про це повідомив повітряне командування "Південь" у facebook.

Дрон було збито 25 вересня, близько 15:00, силами та засобами Протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".

"Збито дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - повідомили у ПК "Південь".

25 вересня російські окупанти завдали удару по Одесі дронами-камікадзе та вразили адмінбудівлю у центрі міста.

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