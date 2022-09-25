ЗСУ збили дрон-камікадзе, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв
У неділю 25 вересня ЗСУ збили дрон Shahed-136, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв
Про це повідомив повітряне командування "Південь" у facebook.
Дрон було збито 25 вересня, близько 15:00, силами та засобами Протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".
"Збито дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - повідомили у ПК "Південь".
- 25 вересня російські окупанти завдали удару по Одесі дронами-камікадзе та вразили адмінбудівлю у центрі міста.
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