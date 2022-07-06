ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів, опорні пункти й десяток ворожої техніки

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.



"Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Так, минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил Збройних сил України знищили два польових склади боєприпасів, два взводних опорних пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.

Втрати у живій силі уточнюються.

Станом на ранок 6 липня війська РФ наступають в районі Луганського, тож наразі бойові дії тривають. Також вони ведуть штурм поблизу Мазанівки, проте відійшли від Новолуганського.

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