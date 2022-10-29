Деталі телефонної розмови з Міллі Залужний оприлюднив на своїй facebook-сторінці.

"Кожну телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі я починаю зі слів вдячності особисто генералу, президенту Байдену та всьому Американському народу за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо боротьбу. Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак шляхом, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдатів і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - пише Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, Сили оборони України зосереджують зусилля на звільненні окупованих територій, забезпеченні прикриття обʼєктів критичної інфраструктури засобами ППО, формуванні та підготовці резервів, а також тому, щоб не допустити захоплення ворогом нових ділянок.

25 жовтня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у розмові зі своїм американським колегою Марком Міллі поділився українським досвідом протидії масованим атакам БПЛА типу Shahed-136.

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