Зустріч із силовиками та головами фракцій скасували, введення воєнного стану не обговорювали, - нардеп Железняк

Про це Железняк повідомив у telegram.

За його словами, 13-14 лютого ніхто позачергового засідання парламенту не оголошував.

"Ніхто сьогодні-завтра закритого позачергового засідання не оголошує. Введення воєнного стану теж не обговорювали навіть. Масово депутатів до Львова, Тернополя, Варшави та інших екзотичних місць ніхто не вивозить із Києва. Рада працює у стандартному режимі", - запевнив Железняк.

Він зазначив, що заплановану на сьогодні на 16:00 зустріч депутатів із силовиками та головами фракцій скасували та перенесли.

"Зустріч із силовиками та головами фракцій скасували та перенесли. Поки що так, завтра буде погоджувальна і потім закрита фракція у "Слуг" увечері", - написав Железняк.

12 лютого повідомлялося, що очільників центральних органів української державної влади у галузі безпеки та фінансів збирають у неділю на нараду в закритому режимі.

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