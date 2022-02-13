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Головна війна з Росією Зустріч із силовиками та головами фракцій скасували, введення воєнного стану не обговорювали, - нардеп Железняк

Зустріч із силовиками та головами фракцій скасували, введення воєнного стану не обговорювали, - нардеп Железняк

13 лютого, 2022 неділя
13:55
війна з Росією Верховна рада

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада не має наміру збиратися на позачергове закрите засідання та розглядати питання про введення воєнного стану

Про це Железняк повідомив у telegram.   

За його словами, 13-14 лютого ніхто позачергового засідання парламенту не оголошував. 

"Ніхто сьогодні-завтра закритого позачергового засідання не оголошує. Введення воєнного стану теж не обговорювали навіть. Масово депутатів до Львова, Тернополя, Варшави та інших екзотичних місць ніхто не вивозить із Києва. Рада працює у стандартному режимі", - запевнив Железняк.  

Він зазначив, що заплановану на сьогодні на 16:00 зустріч депутатів із силовиками та головами фракцій скасували та перенесли.

"Зустріч із силовиками та головами фракцій скасували та перенесли. Поки що так, завтра буде погоджувальна і потім закрита фракція у "Слуг" увечері",  - написав Железняк. 

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Верховна Рада
російська агресія
воєнний стан
Ярослав Железняк
позачергове засідання
російське вторгнення
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