Зустріч Путін із Зеленським неможлива: президент України не самогубець, – Яковенко
На думку журналіста Ігоря Яковенка, зустріч Володимира Зеленського і президента країни-агресора Російської Федерації Путіна неможлива, адже президент України не самогубець
Таку думку він висловив у програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.
"Президент країни-агресора Росії Володимир Путін та його оточення, особливо генерали, розуміють, що не існує такої опції, коли президент Зеленський, чи будь-який інший керівник України, виконав би ту версію Мінських угод, яка існує в голові Путіна. Тобто включив би терористичний анклав повністю озброєних представників русскава міра, які мають російське громадянство, до складу України. Навіть рух у цей бік українського лідера неможливий", – зазначив Яковенко.
Журналіст наголосив, що Кремль чудово розуміє, що українська влада не піде на умови Кремля щодо виконання Мінських угод, тож зустріч Путіна і Зеленського неможлива, адже немає предмету для спілкування.
"Для Путіна неможливо перестати воювати з Україною, повернути Крим, припинити військові дії на Донбасі. Це неможливо, такої опції не існує. Так само й для Зеленського не існує опції рухатися у бік виконання Мінських угод у тому вигляді, в якому вони існують у голові господаря Кремля. До Зеленського можна як завгодно ставитися, але на самогубця він не схожий", – повідомив Ігор Яковенко.
- Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков назвав малоймовірною зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.
- Під час візиту до окупованого Криму російський президент Володимир Путін сказав, що Крим та Севастополь тепер назавжди з Росією. МЗС України висловило протест.
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