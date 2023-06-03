Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Росії вже давно назріває колосальний соціальний конфлікт між символічною й метафоричною Рубльовкою. Маю на увазі не тих, хто живе у цьому підмосковному селі, а тих бенефіціарів велетенських приватизацій. Пригожин використовує ці соціальні мотиви. Подивіться його звернення, вони наче списані із більшовицьких листівок Леніна і Троцького солдатам на фронті 1916-1917 років. Цей момент майстерно використовує група, яку я назвав глибинним КДБ. Яка готує населення до наступного післявоєнного наративу: ми героїчно боролися проти натівської армії, ми майже перемогли, ми звільнили Бахмут, але нам завдали жахливого зрадницького удару в спину зрадники у генштабі, зрадники у міноборони РФ, і тепер ми вимушені відступити. Колись, через 10-20 років ми повернемося, а поки, дорогі друзі-товариші, розправляймося з ворогами", - підкреслив Піонтковський.

За словами політолога, у Росії почнеться розправа з так званими ворогами.

"Маю на увазі не опозиціонерів та лібералів, вони вже давно арештовані, буде розправа з генералітетом. Сталін у липні-серпні 1941 року розстріляв 50 генералів на чолі з командувачем Західним фронтом. Ось, наприклад, така кількість буде розстріляна в Росії й розграбують Рубльовку. І народ буде цим задоволений, і переживе гіркоту так званої поразки. Така перспектива Росії", - пояснив Піонтковський.