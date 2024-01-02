Звинувачений у вбивстві репера Тупака Шакура Дуейн Девіс подав до суду клопотання про домашній арешт

Про це повідомляє Associated Press.

За словами призначених судом адвокатів Дуейна "Кеффе Ді" Девіса, їхній 60-річний клієнт має поганий стан здоров'я, не становить небезпеки для суспільства і не збирається тікати, щоб уникнути суду. Вони хочуть, щоб суддя призначив йому заставу в розмірі не більше 100 тисяч доларів.

Девіс не визнав себе винним у вбивстві та залишається у в'язниці без права на заставу з моменту арешту 29 вересня біля свого будинку в передмісті Хендерсон.

Прокурори стверджують, що записи тюремних телефонних розмов і список імен, наданий членам сім'ї Девіса, свідчать про те, що є свідки, яким може бути завдано шкоди у разі його звільнення.

Девіса утримують у в'язниці округу Кларк у Лас-Вегасі, де телефонні розмови ув'язнених регулярно записуються. Якщо його визнають винним, він може провести решту життя у в'язниці штату Невада.

У записі жовтневого дзвінка прокурори стверджують, що син Девіса сказав, що підсудний дав "зелене світло" на вбивство Шакура.

У судових матеріалах немає жодної згадки про те, що Девіс давав комусь вказівки заподіяти комусь шкоду, або про те, що комусь, пов'язаному з цією справою, було завдано фізичної шкоди.

Один з адвокатів Девіса, Роберт Арройо, заявив, що він не бачив доказів того, що якомусь свідку називали ім'я або погрожували.