Звинувачений у вбивстві репера Тупака Шакура Дуейн Девіс подав до суду клопотання про домашній арешт
Колишній лідер банди з Лос-Анджелеса, звинувачений у вбивстві ікони хіп-хопу Тупака Шакура в 1996 році, планує попросити суддю відпустити його під домашній арешт до початку судового процесу в червні
Про це повідомляє Associated Press.
За словами призначених судом адвокатів Дуейна "Кеффе Ді" Девіса, їхній 60-річний клієнт має поганий стан здоров'я, не становить небезпеки для суспільства і не збирається тікати, щоб уникнути суду. Вони хочуть, щоб суддя призначив йому заставу в розмірі не більше 100 тисяч доларів.
Девіс не визнав себе винним у вбивстві та залишається у в'язниці без права на заставу з моменту арешту 29 вересня біля свого будинку в передмісті Хендерсон.
Прокурори стверджують, що записи тюремних телефонних розмов і список імен, наданий членам сім'ї Девіса, свідчать про те, що є свідки, яким може бути завдано шкоди у разі його звільнення.
Девіса утримують у в'язниці округу Кларк у Лас-Вегасі, де телефонні розмови ув'язнених регулярно записуються. Якщо його визнають винним, він може провести решту життя у в'язниці штату Невада.
У записі жовтневого дзвінка прокурори стверджують, що син Девіса сказав, що підсудний дав "зелене світло" на вбивство Шакура.
У судових матеріалах немає жодної згадки про те, що Девіс давав комусь вказівки заподіяти комусь шкоду, або про те, що комусь, пов'язаному з цією справою, було завдано фізичної шкоди.
Один з адвокатів Девіса, Роберт Арройо, заявив, що він не бачив доказів того, що якомусь свідку називали ім'я або погрожували.
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У п'ятницю, 29 вересня, прокуратура Лас-Вегаса відновила розслідування про вбивство репера Тупака Шакура, яке тривалий час перебувало в стані очікування гучного розголосу. Дуейн Кіт Девіс, який став головним підозрюваним, заявив, що він був на пасажирському сидінні білого кадилака, який зупинився біля автомобіля з Шакуром в ніч на 1996 рік, після бою Майка Тайсона і Брюса Селдона в Лас-Вегасі.
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У жовтні детектив поліції Лас-Вегаса заявив про теорію, що вбивства реперів Тупака Шакура і Біггі Смолса можуть бути пов'язані між собою. На його думку, до цього причетні одні й ті самі люди.
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