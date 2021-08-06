110% нашого доходу йде на зарплати, ми не можемо дозволити собі Мессі, - президент "Барселони"
Президент "Барселони" Жуан Лапорта провів прес-конференцію, яка присвячена відходу Ліонеля Мессі з клубу
Журналіст Гіллем Балаге цитує Лапорту у Twitter.
Жуан Лапорта розповів, що 110% доходу "Барселони" йде у зарплатний фонд.
"Я тут, щоб пояснити ситуацію, що склалася навколо Мессі... Я повинен сказати, що, на жаль, у нас просто жахливе фінансове минуле. На зарплати йде 110% нашого доходу. Це означає, що у нас немає можливості діяти гнучко. Борг більший, ніж очікувалося. Звичайно, це пов'язано з фінансовим фейр-плей. Новий контракт з Мессі не міг бути схвалений. Ми не згодні з угодою, яку уклала Ла Ліга, тому що вона робить нас боржниками на півстоліття. Клуб вище гравців, тренерів, директорів", - сказав президент "Барселони" Жуан Лапорта.
"Барселона" і Ліонель Мессі припинили співпрацю через фінансове питання. Каталонці не зуміли задовольнити вимоги аргентинця через регламент Ла Ліги, який обмежує витрати клубів.
Мессі виступав за "Барселону" упродовж всієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
Починаючи з 1 липня Ліонель Мессі офіційно не є гравцем "Барселони". Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом - аргентинець став вільним агентом.
- 1 липня термін контракту форварда Ліонеля Мессі з іспанською "Барселоною" закінчився.
- 6 липня порно-сайт Stripchat запропонував фінансову допомогу керівництву іспанської "Барселони".
- 5 серпня стало відомо, що аргентинський футболіст Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з клубом.
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