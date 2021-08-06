110% нашого доходу йде на зарплати, ми не можемо дозволити собі Мессі, - президент "Барселони"

Журналіст Гіллем Балаге цитує Лапорту у Twitter.



Жуан Лапорта розповів, що 110% доходу "Барселони" йде у зарплатний фонд.



"Я тут, щоб пояснити ситуацію, що склалася навколо Мессі... Я повинен сказати, що, на жаль, у нас просто жахливе фінансове минуле. На зарплати йде 110% нашого доходу. Це означає, що у нас немає можливості діяти гнучко. Борг більший, ніж очікувалося. Звичайно, це пов'язано з фінансовим фейр-плей. Новий контракт з Мессі не міг бути схвалений. Ми не згодні з угодою, яку уклала Ла Ліга, тому що вона робить нас боржниками на півстоліття. Клуб вище гравців, тренерів, директорів", - сказав президент "Барселони" Жуан Лапорта.



"Барселона" і Ліонель Мессі припинили співпрацю через фінансове питання. Каталонці не зуміли задовольнити вимоги аргентинця через регламент Ла Ліги, який обмежує витрати клубів.



Мессі виступав за "Барселону" упродовж всієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.



Починаючи з 1 липня Ліонель Мессі офіційно не є гравцем "Барселони". Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом - аргентинець став вільним агентом.

The press conference of Joan Laporta starts. Lots of questions that need answering, but first he will try to put some context to the departure of Leo Messi — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 6, 2021