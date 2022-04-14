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Головна війна з Росією 62-річному криворіжцю, який облаштовував вогневі позиції ворога в окупованій Бучі, повідомили про підозру в держзраді

62-річному криворіжцю, який облаштовував вогневі позиції ворога в окупованій Бучі, повідомили про підозру в держзраді

14 квітня, 2022 четвер
10:54
війна з Росією Буча

Правоохоронці затримали криворіжця, пізозрюваного у співпраці з ворогом в Бучі під час окупації, йому повідомили про підозру в державній зраді

Про це повідомили Національна поліція та Офіс генерального прокурора в Телеграм.

"Житель Кривого Рогу приїхав у Бучу до родичів,  патрулював разом із військовими рф, психологічно тиснув на жителів Бучі,  погрожував їм вбивством, залякував зброєю, а прихильників Збройних сил України — катував. За такі дії фігуранту загрожує довічне позбавлення волі", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Підозрюваного правоохоронці затримали на Дніпропетровщині, де він переховувався після звільнення Київщини від російських окупантів. Вони зібрали докази причетності 62-річного криворіжця до злочинів, переходу його на бік окупантів у лютому 2022 року.

"Спільно з ними він  патрулював, залякував і бив місцевих мешканців,  а також погрожував їм вбивством і здавав позиції українських військових", – вказала Нацполіція.

 Також він добровільно надавав військовим Російської Федерації інформацію про обстановку на території міста, знаходив та облаштовував для ворога вигідні вогневі позиції проти Збройних Сил України.

Речові докази поліцейські вилучили у помешканні підозрюваного. 

Слідство встановило, що підозрюваний  разом із російськими військовими  бив і катував людей, які підтримували Збройні Сили України, чинили опір загарбникам та не погоджувалися на співпрацю.

Всі слідчі дії проведені поліцейськими у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Фігуранту уже оголошено про підозру у державній зраді. Йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.


"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора громадянина України викрито та повідомлено про підозру у державній зраді (ч.2 ст. 111 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – повідомили в Офісі Генпрокурора.
 

  • Нагадаємо, у Дніпропетровській області викрили священника-колаборанта.
  • СБУ нейтралізувала мережу ворожих коригувальників і викрила агента спецслужб РФ, який готував "списки" на знищення українців
  • Апарат Ради нацбезпеки та оборони за дорученням президента веде реєстр колаборантів і найближчим часом оприлюднить його.

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Національна поліція
Нацполіція
колабораціонізм
Офіс генерального прокурора
держзрада
Офіс генпрокурора
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