Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд А якщо розстріляти?..
OPINION

А якщо розстріляти?..

МАЙКЛ Мишкало
29 червня, 2023 четвер
18:08
Погляд МАЙКЛ Мишкало

Я не знаю, що може трапитись в нас, коли повернуться з війни люди із загостреним почуттям справедливості, і не знайдуть її, цієї справедливості

"А якщо розстріляти, чоловік так сто, найбільших, найвідоміших, найодіозніших, найзнаковіших фігур, символ самої корупції?" - підкидає ідею товариш після чергової порції трешу, а вірніше – реальності, в якій ми з вами живемо. З іспанськими віллами воєнкома з Одеси, з київським епосом щодо того, як і скільки вкрали на укриттях, з черговими закликом "Скиньмося на армію - 100 млн гривень на 1000 дронів!".

"У нас немає смертної кари", – заперечую я.

"Я знаю, але помріяти можна", – з пролетарською чесністю відповідає товариш.

Очевидно, що у нашій стрічці новин не суцільні "зловили, виявили, викрили". Всі ці факти страшної корупції викликають обурення, агресію, злість.

Так, злість і праведне бажання когось розстріляти й покінчити з цим злом раз і назавжди.

Як про все це читати всім тим, хто втратив найближчих? Хто втратив сім’ю, дім, місто, все і став ВПО? Хто зараз воює і бачить, читає і знає, що є ті, і їх досить багато, хто взяв й відкупився, це стало масовим явищем.

Питання: чому?

Часто ми забуваємо,  що корупція — це вулиця з двостороннім рухом. Хтось бере, тому що хтось йому дає, тобто здійснює злочин, який називається підкупом. І це не один і не два, їх тисячі — тих, які банально купують посадову особу, тобто коять злочин.

Читайте також: Так і було…

Навіть якщо щось "невинне": купити в школі оцінку, залік, іспит чи лікарняний… Це також є злом, з цього починається розуміння — так можна обходити правила.

Класика жанру: автомобіль і дорога – заплатити за порушення правил, не важливо яких, — від перевищення швидкості до відсутності чогось в аптечці, щоб уникнути покарання, штрафу.

До чого це веде в результаті? До їзди в п’яному стані, до їзди під наркотою, до смертей на дорозі, або коли збивають на переході. Це породжує відчуття вседозволеності. У вас є гроші, щоб відкупитись, або у вас є недоторканість, ви — суддя, депутат. Те, що хтось вирішив, що він купить відстрочку, що за нього воюватиме, захищатиме Батьківщину інший, — наслідок оцього: "Так можна. У тебе є гроші, і все, закон — не для тебе".      

Воєнком з Одеси не винятком, за час, що триває війна, кожен з нас чув про факти корупції у своєму селі чи місті. Про те, як купують "відстрочку", "не придатний до служби", як купують ту ж службу в роті охорони, в штабах, тобто в глибокому тилу. Цей воєнком — просто випадок крайньої наглості або самопевності у тому, що його не чіпатимуть.

Він не один це робив, він давав накази підлеглим, вони всі були "в долі", і це тривало півтора року! Суми там шалені, а скількох він відмазав "за так", знайомих чи родичів впливових людей?

Ми стали (чи були?) царством корупції та кумівства. Війна все не спише, а, радше, навпаки, у когось урветься терпець. Західні партнери серйозно невдоволені через українські корупційні практики, хоча, виявляється, певний час, вони його приховували. Це політики. А широкий загал вже і не приховує цього, коли чує новини про Україну.

Читайте також: Їх більше немає

Фраза міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок про "30 років кумівства" стала неприємним дзвінком для Києва. А власне чому? Там що, про це нічого не знали ? Весь інтернет, весь інфопростір гудів, бо це триває й триває, а там не знали, і це — неприємний сюрприз? Знали, бо самі брали участь, бо самі користали, особливо низова ланка.  

Нам кажуть, що коли закінчиться війна, в Московії буде бунт, справжня бійня, заворушення, кров. А я не знаю, що може трапитись в нас, коли повернуться з війни люди із загостреним почуттям справедливості, і не знайдуть її, цієї справедливості.

А "бійці" "батальйонів Монако, Відень, Іспанія"? Вони теж повернуться сюди. Вони ж не підприємці, вони заробляти не вміють. Грошей забракне, і повернуться, щоб знов купувати та брати на лапу, "рішати діла".

І їм в цьому допоможуть ті, хто заробив на війні, ті, для кого війна стала не трагедією, а вікном можливостей.

Перевізники різних мастей, які заробляли й заробляють космічні суми, користаючи зі страху і паніки.

Провідники потягів, особливо в перші дні війни.

Власники квартир і готелів, що безбожно підняли ціни.

Лікарі, які робили "непридатних" з абсолютно здорових людей.

Прикордонники, митники, яким мало контрабанди, тож вони допомагають ухилянтам.

Автори схем з псевдоволонтерами, водіями-дальнобійниками, студентами, опікунами.

Чиновники-мародери з розкраданням гуманітарної допомоги або збагаченням на військових закупівлях. 

Читайте також: Одного дня

Але цікаво, що бажання розстріляти, послати в окопи на фронт особливо притаманне тим, хто купівлю водійських прав, шкільних оцінок, атестатів,  дипломів гріхом чи принаймні злочином не вважає.

А гроші, "зароблені" неправедним чином, не підуть в економіку, а на підкуп, знову живитимуть корупцію. І від цієї несправедливості крок до неспровокованої агресії.

Прирівняти корупцію до воєнних злочинів, 15 років і конфіскація? Депутати кажуть, що все впреться в наші нереформовані суди.

І що далі? Той, хто бере, як і той, хто дає, знають, що у нас не розстрілюють, щонайбільше дадуть років 10 – 12.

То що, чекати, що хлопці прийдуть з війни й порядок наведуть?     

Спеціально для Еспресо   

Про автора. МАЙКЛ Мишкало (Михайло Мишкало), журналіст, письменник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Україна
скандал
корупція в Україні
Війна з Росією
Читайте також:
Олег Дунда
28 червня, 2023 середа
Якщо в Красноярську з'явиться кількатисячне бандформування, яке захопить владу, - Москва цьому не завадить, - нардеп Дунда
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
28 червня, 2023 середа
У МЗС Китаю стримано відреагували на слова посла в ЄС про кордони України 1991 року
29 червня, 2023 четвер
Коноплянка знайшов сенсаційний варіант продовження кар'єри
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 40.36
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
29 червня
19:16
Майк Пенс
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс прибув до України з неоголошеним візитом
19:04
Грета Тунберг та європейські політики у Києві
Грета Тунберг та європейські політики у Києві говорили про екологічних наслідків війни РФ поти України
18:47
катастрофа літака МАУ в Ірані
Україна разом із трьома країнами подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака МАУ у 2020 році
18:47
на фото: засуджений бойовик "ДНР"
Хотів влаштуватися на службу в "Азов": бойовика "ДНР" засудили до 8 років ув'язнення
18:16
АРМА
Один із членів конкурсної комісії відкликав голос за нову керівницю АРМА й заявив про порушення
18:16
Швейцарія
Швейцарія запровадила санкції проти причетних до підриву суверенітету Молдови
18:04
Буча ексгумація загиблих
Українські поліцейські навчатимуться в Японії ефективно ідентифікувати тіла загиблих
18:00
Аналітика
санкції для українських компаній
"Пекельні санкції" для українських компаній: перелік із 919 юросіб, - дослідження YouControl 
17:59
Карл Негаммер
Австрія як нейтральна держава не виступатиме на підтримку гарантій безпеки для України, – канцлер
17:42
Оновлено
Кирило Буданов
Буданов: Після заколоту Пригожина вагнерівці більше не воюватимуть в Україні
17:28
водопостачання вода
В Україні підвищили тарифи на холодну воду
17:14
Нацгвардійці за тиждень ліквідували понад 300 окупантів, 5 танків, 2 комплекси РЕБ і склад боєприпасів
17:06
Урсула фон дер Ляєн
На тлі заколоту Пригожина ЄС має подвоїти підтримку України, - Урсула фон дер Ляєн
17:04
ЗАЕС
Для безпеки Запорізької АЕС потрібно ввести миротворчу місію ООН або НАТО, – євродепутат
16:57
Оновлено
ЄС - Україна
Євросоюз розробляє довгострокові гарантії безпеки для України
16:38
Оновлено
Гауляйтер Євген Балицький
Гауляйтера Запоріжжя Балицького заочно засудили до 15 років тюрми
16:38
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
ПриватБанк виграв справу про законність націоналізації
16:32
Штучний інтелект, ШІ
Педофіли використовують штучний інтелект для створення та продажу дитячого порно, - розслідування BBC
16:24
хабар, гроші, долари
Обмінники, які відмовлятимуться приймати зношені чи "старі" долари, позбавлятимуть ліцензії
16:13
Міжнародні партнери підтримали Україну загалом на €170 млрд: хто дав найбільше
16:08
OPINION
Петро Олещук
Найкраща гарантія для України - членство у НАТО
15:48
рубль долар
Рубль опустився до найнижчого за 15 місяців рівня після заколоту Пригожина
15:45
Оновлено
Росія обстріляла житлові квартали, медзаклад і пункт незламності у школі Херсона: є загиблі
15:34
Молдова
Розвернули додому в аеропорту: в Молдову не пустили росіянина, пов'язаного з бойовиками на Донбасі
15:31
паспорт
Чи можна потрапити на вільну територію України, якщо окупанти відібрали паспорт: відповідь Мінреінтеграції
15:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:12
Оновлено
Сергій Суровікін
Після заколоту Пригожина в РФ заарештували генерала Суровікіна, - FT
15:02
ракетний удар РФ по Краматорську
"Не найкраще місце для дегустації української кухні": посольство РФ цинічно відреагувало на поранення громадян Колумбії у Краматорську
15:00
Збірна України
Україна піднялася на найвищу за два роки позицію у рейтингу ФІФА
14:54
Верховна Рада
Україна розірвала угоду про захист державних секретів з Білоруссю
14:37
Славське, Московське, Ленінка: Рада змінила назви низки населених пунктів
14:19
Євген Пригожин
Після заколоту вагнерівців у РФ заблокували роботу "фабрики тролів" Пригожина
14:05
OPINION
Сергій Таран
У Лукашенка більше підстав для страху, ніж у Путіна
13:59
Рада ухвалила законопроєкт, який спрощує умови виробництва крафтового алкоголю
13:59
російські окупанти
Вимагають викуп за звільнення: окупанти арештували близько сотні підприємців у Нижніх Сірогозах на Херсонщині
13:56
Окупанти збудували дамбу на околицях Токмака Запорізької області, - Bellingcat
13:53
дощь, гроза, парасоля, негода
В Україні очікуються дощі зі штормовими поривами: прогноз погоди на 30 червня від Наталки Діденко
13:40
окупант російського
Росія не може "узаконити" свої фейкові спортивні федерації на тимчасово окупованих територіях
13:36
Сергій Наєв
"Ворог атакує з незрозумілою наполегливістю": Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися
13:34
FarmFleet
Український стартап FarmFleet залучив $550 тис. інвестицій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV