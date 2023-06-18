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Війна з Росією: хроніка
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Адміністрація Байдена та країни НАТО мене не почули, - експосол США Макфол про необхідне для перемоги України до кінця року

18 червня, 2023 неділя
14:48
Війна з Росією Майкл Макфол експосол США у РФ

Американський політик та дипломат, співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола) Майкл Макфол розповів про своє бачення терміну завершення війни на необхідних Україні умовах

Про це він сказав в інтерв'ю проєкту "Донбас Реалії".

"Я це написав, але адміністрація Байдена та інші західні країни НАТО цього не почули. Я хотів, щоб уся зброя, яка б забезпечили перемогу, була вже відправлена. Вони вирішили інакше. Це їхнє рішення, не моє", - заявив Макфол.

Йдеться про його статтю під назвою "Як здійснити прорив в Україні" (How to Get a Breakthrough in Ukraine), оприлюднену 30 січня 2023 року у часописі Foreign Affairs. У ній Макфол наполягав на необхідності виділення Україні саме такого обсягу озброєння й фінансування, який би уможливив розгром російський окупантів та вихід на кордони 1991 року ще до кінця року.

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Як саме далі розгортатимуться події, враховуючи що Захід не пішов на зазначений вище крок, Макфол точно прогнозвувати не став.

За його словами, на полі бою українці здатні робити більше, ніж розраховують західні партнери.

"Щодо майбутнього - я не військовий експерт, але нагадаю, як багато аналітиків півтора роки тому розраховували, що Росія переможе за кілька днів, що за кілька днів російські солдати будуть в Києві, і це була величезна помилка. Я нагадаю також, як аналітики минулої осені не чекали на український успіх у Харківській і Херсонській областях. Тому я не знаю, що буде далі, але вважаю, що українці весь час робили більше, ніж ми від них очікували", - підсумував Майкл Макфол.

Ким є Майкл Макфол

Науковець, фахівець з питань колишнього СРСР та Росії.

У 2012–2014 роках працював послом США у РФ.

Ідеолог політики "перезавантаження" у відносинах з Росією, якій здійснював президент Барак Обама. 

Зараз викладає у Стенфордському університеті на посаді професора.

Джо Байден
НАТО
США
допомога Україні
допомога США Україні
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