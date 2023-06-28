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Агентура ФСБ і мінування хімзаводу "Титан" окупантами: рух АТЕШ розповів про ситуацію в Армянську

28 червня, 2023 середа
20:36
Війна з Росією Завод Титан

Кримські партизани відзвітували про ситуацію навколо замінованого хімічного заводу "Титан", який розташований у тимчасово окупованому Армянську

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

"Загалом ситуація у місті напружена. Величезна кількість агентури ФСБ буквально у всіх установах. Поліцаї районного відділу перебувають у режимі посилення. По селах є багато квартирантів офіцерів, у тому числі у Долині та Воїнці. Ремонт Чонгарського мосту триває, на місце приїжджав Гоблін та Сальдо. Знаходяться під охороною з ПВК "Конвой". Зважаючи на все, Сальдо зараз у Криму", - пишуть партизани.

Можливості самостійного розмінування хімзаводу "Титан" - зараз немає. Об'єкт перебуває під особливим режимом контролю у військових.

  • На початку червня з'явилася інформація про замінування "Кримського титану". Вибух може спричинити викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин і є небезпечним для людей і довкілля.
  • У разі підриву окупантами "Кримського титану" передусім постраждають самі російські військові, але також може зачепити сусідні Молдову, Румунію та Туреччину.
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
Військові новини
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