Агентура ФСБ і мінування хімзаводу "Титан" окупантами: рух АТЕШ розповів про ситуацію в Армянську

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

"Загалом ситуація у місті напружена. Величезна кількість агентури ФСБ буквально у всіх установах. Поліцаї районного відділу перебувають у режимі посилення. По селах є багато квартирантів офіцерів, у тому числі у Долині та Воїнці. Ремонт Чонгарського мосту триває, на місце приїжджав Гоблін та Сальдо. Знаходяться під охороною з ПВК "Конвой". Зважаючи на все, Сальдо зараз у Криму", - пишуть партизани.

Можливості самостійного розмінування хімзаводу "Титан" - зараз немає. Об'єкт перебуває під особливим режимом контролю у військових.