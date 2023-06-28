Агентура ФСБ і мінування хімзаводу "Титан" окупантами: рух АТЕШ розповів про ситуацію в Армянську
Кримські партизани відзвітували про ситуацію навколо замінованого хімічного заводу "Титан", який розташований у тимчасово окупованому Армянську
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
"Загалом ситуація у місті напружена. Величезна кількість агентури ФСБ буквально у всіх установах. Поліцаї районного відділу перебувають у режимі посилення. По селах є багато квартирантів офіцерів, у тому числі у Долині та Воїнці. Ремонт Чонгарського мосту триває, на місце приїжджав Гоблін та Сальдо. Знаходяться під охороною з ПВК "Конвой". Зважаючи на все, Сальдо зараз у Криму", - пишуть партизани.
Можливості самостійного розмінування хімзаводу "Титан" - зараз немає. Об'єкт перебуває під особливим режимом контролю у військових.
- На початку червня з'явилася інформація про замінування "Кримського титану". Вибух може спричинити викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин і є небезпечним для людей і довкілля.
- У разі підриву окупантами "Кримського титану" передусім постраждають самі російські військові, але також може зачепити сусідні Молдову, Румунію та Туреччину.
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