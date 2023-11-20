Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті, намагаючись перешкодити голосуванню за бюджет на 2024 рік

Про це повідомляє The Guardian.

Депутати опозиції поставили багато стільців купою в центрі зали й запалили димові шашки, тому повітря було заповнено червоним, зеленим і фіолетовим димом. Охорона не давала протестувальникам дістатися до крісла прем’єр-міністра Албанії Еді Рами.

Один з членів парламенту розпалив вогонь, який передали вперед у контейнері, але політики, що були поряд, загасили його.

Фактичний лідер опозиційної "Демократичної партії" Салі Беріша, колишній прем’єр-міністр, який також був першим посткомуністичним президентом Албанії з 1992 до 1997 року, звинуватив уряд у спробі змусити замовкнути опозицію в парламенті, де "Соціалістична партія" Еді Рами має більшість.

"У битви немає шляху назад. Наша мета — забезпечити плюралізм у парламенті", — сказав Беріша після заворушень у залі, де вперше голосували за бюджет під час сесії, яка тривала менш як п'ять хвилин.

Минулого місяця прокуратура висунула Беріші та його зятю звинувачення в корупції через земельну угоду та звинуватили у використанні впливу на посаді прем'єр-міністра з 2005 по 2009 рік "для завершення процедур приватизації на користь інших осіб, включаючи чоловіка його доньки".

Його зять був заарештований, а Беріша підписав підписку про невиїзд. Проте він відкидає звинувачення.

Беріша звинувачує Раму в організації судового переслідування проти нього. Рама заперечує звинувачення.

"Вони (опозиція) привнесли в політику словниковий запас і манери вулиці", — написав Рама в X (раніше twitter) після заворушень.

I futën fjalorin e sjelljet e rrugës në politikë, ndërsa politikën e hodhën në mes të katër rrugëve, duke mbjellë sherr, rrëmujë, dhunë dhe korrur humbje, humbje, humbje… Tanimë kanë prekur fundin, ku i ka marrë me vete halli i një të kërkuari nga drejtësia, që nuk do t’i… pic.twitter.com/pdjq7NiIVp — Edi Rama (@ediramaal) November 20, 2023