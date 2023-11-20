Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті, намагаючись перешкодити голосуванню за бюджет на 2024 рік
20 листопада в парламенті Албанії опозиція кинула димові шашки та влаштувала невелику пожежу, щоб завадити голосуванню за бюджет на 2024 рік
Про це повідомляє The Guardian.
Депутати опозиції поставили багато стільців купою в центрі зали й запалили димові шашки, тому повітря було заповнено червоним, зеленим і фіолетовим димом. Охорона не давала протестувальникам дістатися до крісла прем’єр-міністра Албанії Еді Рами.
Один з членів парламенту розпалив вогонь, який передали вперед у контейнері, але політики, що були поряд, загасили його.
Фактичний лідер опозиційної "Демократичної партії" Салі Беріша, колишній прем’єр-міністр, який також був першим посткомуністичним президентом Албанії з 1992 до 1997 року, звинуватив уряд у спробі змусити замовкнути опозицію в парламенті, де "Соціалістична партія" Еді Рами має більшість.
"У битви немає шляху назад. Наша мета — забезпечити плюралізм у парламенті", — сказав Беріша після заворушень у залі, де вперше голосували за бюджет під час сесії, яка тривала менш як п'ять хвилин.
Минулого місяця прокуратура висунула Беріші та його зятю звинувачення в корупції через земельну угоду та звинуватили у використанні впливу на посаді прем'єр-міністра з 2005 по 2009 рік "для завершення процедур приватизації на користь інших осіб, включаючи чоловіка його доньки".
Його зять був заарештований, а Беріша підписав підписку про невиїзд. Проте він відкидає звинувачення.
Беріша звинувачує Раму в організації судового переслідування проти нього. Рама заперечує звинувачення.
"Вони (опозиція) привнесли в політику словниковий запас і манери вулиці", — написав Рама в X (раніше twitter) після заворушень.
- На полях саміту Європейського політичного співтовариства (EPC) в Іспанії Євросоюз спільно з Албанією та Великою Британією розробили план з п’яти пунктів, щоб узгодити спільну протидію країн контрабанді людьми.
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