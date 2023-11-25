Ані Лорак: від народної артистки до вигнанки. Як зірка естради змінила свою батьківщину на кар’єру в Москві

Дитинство майбутньої артистки

Кароліна Куєк народилася 27 вересня 1978 року в місті Кіцмань Чернівецької області. Її батько відстоював все українське, проте сім’я розпалася, ще до народження дитини.

Фото: anilorak

Деякий час вона виховувалась в інтернаті. У Кароліни було троє братів, але її старший брат Сергій Линьков загинув в Афганістані.

Початок кар’єри

Ані Лорак почала свою кар’єру у 14 років, коли перемогла на фестивалі "Первоцвіт-92" у Чернівцях. Там вона познайомилася із майбутнім продюсером Юрієм Фальосою.

Фото: 15-річна Кароліна на конкурсі "Веселад" у Києві

Для участі у московському телешоу "Утренняя звезда-95" вона придумала собі псевдонім Ані Лорак, який є анаграмою її справжнього імені. Вона стала відкриттям 1994 року за результатами опитування "Нові зірки старого року".

У 1999 році Лорак закликала "голосовать по уму за Кучму". Тоді Леонід Кучма став президентом, а вона отримала звання "Заслужений артист України". А на виборах президента України у 2004 році агітувала за Віктора Януковича. За 6 років вона знову ж долучилася до передвиборчої агітації.

Співачка з Буковини декілька разів намагалася представити Україну на "Євробаченні", але не могла перемогти на національному відборі. У 2000 році вона перебралася до Києва. Згодом Лорак усе ж вдалося перемогти на відборі "Євробачення-2008". У Сербії вона зайняла друге місце з піснею Shady Lady, написаною Філіпом Кіркоровим і грецьким композитором Дімітрісом Контопулосом. Ані також увійшла в трійку журналістських симпатій на цьому конкурсі разом зі Швецією і Данією.

Після виступу тодішній президент України Віктор Ющенко відзначив її званням Народної артистки України, а Філіпу Кіркорову дав орден за заслуги 3-го ступеня.

У її репертуарі понад 10 альбомів і понад 100 пісень українською, англійською й, звісно, російською мовами, 24 відеокліпи (зокрема на пісні "Манекенщица", "Моє життя", "Боже мой", "Соловьи", "Я вернусь", "О, моя любов", "Чужой город", "Зеркала", "Солнце"). Основні музичні напрями - соул, фанк, поп.

Особисте життя співачки

З 1996 до 2006, упродовж 10 років, Ані Лорак жила у фактичному шлюбі зі своїм продюсером Юрієм Фальосою. А у 2009 році вийшла заміж за 32-річного Мурата Налчаджіоглу та за два роки народила доньку Софію.

Відзначимо, що Кароліна охрещувала свою дитину в Києво-Печерській лаврі, хрещеними батьками стали російський співак Філіп Кіркоров та народна депутатка від нині забороненої Партії Регіонів Ірина Бережна.

Нагадаємо, що 5-річчя своєї доньки Софії у компанії Бережної вона святкувала з Кіркоровим, Стасом Михайловим та шоуменом Олександром Ревою, відомим як Артур Пірожков.

Волонтерство

Ані Лорак, за даними Вікіпедії, займалася доброчинністю, допомагала людям, які живуть з ВІЛ, як Посол Доброї волі ООН з питань ВІЛ-СНІД в Україні. У 2005 році їй присвоїли орден "Святого Станіслава" IV ступеня з Офіцерським Хрестом. Це була нагорода за "зміцнення міжнародного авторитету України, професіоналізм, творчі досягнення, доброчинну діяльність та вірність лицарським ідеалам".

Позиція Кароліни після Революції гідності

Лорак продовжувала давати концерти у РФ після того, як ворог анексував Крим і розпочав війну проти України на сході. Це викликало обурення в українців та бойкот виступів у різних містах нашої країни, де доводилося залучати правоохоронців. Вона навіть планувала дати концерти на півострові, проте змушена була їх скасувати через протести.

9 травня 2014 року Лорак презентувала пісню "Мальви" Володимира Івасюка, до якої було знято кліп з українськими військовими та учасниками Революції Гідності. Співачка зазнала критики та обвинувачень у "піарі на крові", бо вона не висловлювалася публічно на підтримку Євромайдану. Вона відповіла на це так: "Цей кліп я знімала спеціально до Дня матері. Проти війни та в ім'я миру на нашій землі та присвячений усім матерям, які втратили своїх дітей на війні. Я отримую багато листів зі словами про те, що якби всі політики подивилися це відео, то не було б війни ніколи! Моєї родини теж торкнулася ця тема... Я втратила свого брата в Афганістані, коли мені було дев'ять років".

Фото: Скрін з кліпу

У 2014 році її концерт в Одесі також був освистаний активістами, які звинувачували її в підтримці РФ. У листопаді того ж року у Києві близько 150 активістів здійснили спробу зірвати концерт, звинувачуючи її в проросійській позиції. Активісти кидали димові шашки, петарди та яйця біля палацу "Україна", зі сцени з мегафоном Ігор Мірошниченко із соратниками вимагали скасувати виступ.

Ультрас вимагали від Лорак вибачитися перед народом та віддати весь гонорар на потреби української армії: "Під час Майдану, вона його не підтримувала, висловлювалася проти нього. Під час неоголошеної війни з Росією, вона туди їздила, отримувала нагороди і так далі". А людей, які прийшли на концерт, проводжали викриками: "Ганьба".

У відповідь правоохоронці розігнали протестувальників, використовуючи щити й кийки. Утім Лорак попри все виступила. Згодом, у вересні 2016 Печерський райсуд Києва засудить до 4 і 3 років в'язниці умовно трьох громадян, які брали участь у масових заворушеннях при спробі зриву концерту співачки.

Також це не завадило співачці 29 листопада у Кремлівському палаці отримати музичну премію "Золотой грамофон", тоді як у Києві на Майдані відбулася Ніч пам’яті.

У грудні 2014 року Національна асоціація організаторів заходів Російської Федерації включила Ані Лорак в "чорний список" і відмовила їй в участі в новорічних корпоративах. Вони назвали її "артисткою з суперечливою ідеологією". Проте згодом артистка з Буковини вже ж брала участь у новорічних програмах на російських пропагандистських телеканалах.

2015 рік для Лорак розпочався в резиденції "Кримський бриз" на анексованому півострові, де зібралося більше двох десятків соратників і друзів Віктора Януковича. Згодом вона виступала і в Сочі, і в Москві.

Музиканти рок-гурту "Друга ріка" назвали позицію Ані Лорак "ганебною". Утім згодом співачка дала ексклюзивне інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній, в якому назвала 2014 рік найважчим у своєму житті і заявила, що не збирається їхати з України. Це сталося приблизно у той часом час, коли Кароліна пішла разом з Філіпом Кіркоровим на прем’єру фільму "Духless" у Москві.

Точна дата переїзду Ані до Москви не відома, проте найімовірніше вона проживає там щонайменше 6 років. У РФ Лорак опікується її кум Філіп Кіркоров. Також вона близько приятелює з родиною речника Кремля Дмитра Пєскова. У 2023-му співачка заявить, що "стала заручницею політичної ситуації в Україні" і що українці в неї ще "проситимуть пробачення". Але про це згодом.

У тому ж 2015-му Лорак отримала чергову нагороду RU.TV. Також її назвали найкращою співачкою РФ та вручили чергову тарілку. Крім того, вона засвітилась на обкладинці російського журналу.

"Кароліна їздить до Росії, зустрічається з Медведєвим і працює для людей, 86% яких кричать, що Путін - бог і все правильно робить. Якщо для неї це краще, нехай їде туди, і це буде чесно", - прокоментувала продюсерка Олена Мозгова.

Артистка на свої уродини 2015-го дала концерт у "Льодовому палаці" Петербурга. Лорак вітали російські зірки, зокрема кум Кіркоров, Сергій Лазарєв і Тимур Родрігес.

Також вона виступала на Новосибірській птахофермі у РФ. Український політтехнолог Тарас Березовець у своєму Twitter на це відреагував коментарем: "Новосибірська птахофабрика відкрила перед Ані Лорак нові горизонти. Адже попереду Астраханський завод с/г продукції". Після цього понеслись реакції суспільства.

Лорак разом із Лободою розважали дружину російського олігарха Сергія Кожевнікова - Катерину. Там теж були вже відомі друзі Ані - Кіркоров, Лазарєв, Микола Басков і Григорій Лепс.

У грудні 2015 року вона заявила, що не виступає в Україні, щоб зекономити гроші "бідних співвітчизників". "Я була, є і буду громадянином України. Україна - моя батьківщина, яка зараз хворіє. Батьківщину часто порівнюють з матір'ю. Скажіть, хіба можна кинути хвору матір? Можна тільки молитися про якнайшвидше її одужання", - заявила вона.

Лорак також брала участь у концертах, присвячених святкуванню 320-річчя військово-морського флоту Росії у 2016 році.

Тоді співачка українського походження вкотре заявила, що російський та український народи не сварилися, а про війну на Донбасі згодом "всі забудуть". Між гастролями у РФ вона розповіла: "Україна - моя батьківщина. Я її люблю, і любов ця - безумовна. Де б я не виступала - популяризую українську пісню, розповідаю про Україну за допомогою своїх пісень. Я співаю про українську душу, про красу українського народу. Європа, Америка, країни СНД - куди б я ні приїхала, відчуваю, як чуйно люди реагують на українські мої пісні (автором багатьох є я сама), без яких не обходиться жоден концерт. Я буду служити Україні своєю піснею - так було і буде завжди".

В інтерв'ю "Комсомольской правде в Украине" Лорак звинуватила діаспорян у США в тому, що вони покинули Україну. Таким чином вона прокоментувала бойкот, яким активісти зустріли її концерти в Чикаго та Лос-Анджелесі.

У травні 2016-го Лорак знову взяла статуетку від російського RU.TV, а в жовтні на концерті в Омську Ані заспівала пісню Володимира Івасюка "Кому вниз - Не згаси вогонь".

У 2017 році журнал Viva виключив артистку з номінантів конкурсу "Найкрасивіші 2016" на вимогу українських читачів, які засуджують її позицію. Улітку того ж року Лорак похвалилася в Instagram, що стане тренеркою на шоу "Битва талантів", що транслюється на російському телеканалі МУЗ-ТВ.

А у березні співачка заявила про диктатуру та страх в Україні після подій Майдану.

"От скажіть, чи є людина в Україні, яка скаже, що за ці три роки ми стали жити краще? Ні для кого не секрет, що рівень життя сильно впав - криза позначилася на всіх верствах населення. Ось навіть за своїми батьками дивлюся - вони отримують величезні рахунки за комуналку. Слава Богу, я встигла об'їздити Україну зі своїм шоу у 2013-му і 2014-му роках - скрізь зал зустрічав стоячи. Те, що сталося потім - мій біль. Артисти не повинні жити в путах диктатури і страху. Навіть сама постановка фрази "вміти домовлятися" лякає - не хочу брати участь в подібних речах, це принизливо, неправильно", - сказала Лорак.

У травні 2018 року концертне шоу "Діва" виконавиці перемогло у номінації "Краще шоу року" російської музичної премії RU.TV. Своїми емоціями з цього приводу Ані поділилася в Instagram: "Я дякую геніальному режисеру Олегу Бондарчуку за те, що допоміг здійснити мою мрію. Я присвячую це шоу кожній жінці, кожній єдиній та неповторній, кожній Діві та Богині".

Улітку 2021 року скандальна російська співачка українського походження оголосила про концерти на території батьківщини. Сольник відбувся в одеському нічному клубі Itaka. "Повний зал! Солдаут! Вся Україна сьогодні в Одесі. Як довго ми чекали зустрічі з вами. Боже мій, що відбувається! Яке щастя вас сьогодні бачити й знати, що в залі зібралися мої улюблені, рідні люди. Мої глядачі, тільки мої. Я нікому вас не віддам", - писала тоді Лорак. Це був перший її відкритий виступ на батьківщині з початку війни.

Того ж року на пропагандистському телеканалі "Росія-1" показали документальну стрічку "Горький рай Ани Лорак. Судьба человека".

Нагадаємо, з 2007 року вона почала співпрацювати з Костянтином Меладзе. Однак їхня спільна робота тривала недовго. Лорак звинуватила його у сексуальних домаганнях. Після цього, у співачки почалися складнощі в Росії. Їй у 2021 році навіть зірвали концерт в Москві.

У вересня 2021 року шоумен Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців, зокрема й Лорак.

Після оголошення планів Ані про гастролі в Україні на травень 2022 року, йшлося про міста Харків, Запоріжжя та Херсон. Тоді Кондратюк залишив свій коментар під однією з її публікацій: "Хвойда-тур".

Реакція Лорак на повномасштабне вторгнення РФ в Україну

У 2022 році вона не засудила агресора, а продовжувала жити й працювати в країні-терористці. Українські артисти осудили її, а парламентський комітет звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням позбавити її звання "Народний артист України".

Єдиною її реакцією лише на шостий день війни та після критики на свою адресу з боку зірок українського шоубізнесу був заклик зупинити війну, але у ньому артистка оминула згадку про те, хто її розпочав, чиї війська вдерлися в Україну та хто стріляє ракетами по мирних містах.

У березні того року в Чернівцях демонтували її пам’ятку на Алеї зірок, яка була встановлена 2008 року та яку у 2015 році невідомі намагалися знищити.

18 вересня 2022 року у Німеччині та Чехії відбулися мітинги проти туру Лорак. Враховуючи обурення української спільноти, празькі організатори туру Forum Karlin відповіли в Інстаграм, що концерт української співачки скасували й афіш вже немає. Виступу Лорак у переліку подій у вересні — жовтні на їхньому офіційному вебсайті також не заплановано. А в жовтні проти неї запровадили санкції РНБО.

Цьогоріч улітку її концерт в Туреччині було скасовано на вимогу української дипломатії та громади, згідно з повідомленням консула України в Анталії Олександра Вороніна.

А зараз, після поразок в Україні, Лорак стала інструментом тиску російського режиму на європейських лідерів, аби схилити настрої європейської громадськості до угоди з Москвою.

Повернемося до її заяви про те, що українці нібито ще "проситимуть в неї пробачення". Співачка з Буковини заявила, що в Україні отримала всі можливі нагороди і їй треба було рухатись далі.

"У той момент почались політичні дії, і я стала заручницею цієї ситуації. Тому що мені просто всіма видами дали зрозуміти, що я повинна зробити вибір і, грубо кажучи, слідувати порядку денному. Іншими словами обмежити свою творчість і перетворитись на якусь артистку, яка визначено говорить те, що їй кажуть. Але я людина вільна і завжди знала, що Бог дав мені талант і голос для того, щоб співати в усьому світі. Мені просто зривали концерти, це було абсолютно проплачено й організовано. Я зі своїми закликами любові, щастя і добра не задовольняла, потрібно було, щоб я говорила щось інше, але я не могла цього робити, я ж артист. Я думаю, настане той час, коли люди будуть просити пробачення, тому що це несправедливо", - зазначила Лорак, описуючи події 2014 року.

За словами артистки, вона "не підтримує ніяких форм насилля", адже вона "музикантка, а не політикиня".

"Допомога" ЗСУ та "російським дітям" від Лорак

Деякі ЗМІ та пропагандисти в Росії стверджували, що співачка надає військову допомогу українській армії, але це не підтверджується фактами. Наприкінці серпня правозахисник країни-агресорки Віталій Бородін написав заяву до генпрокуратури із проханням перевірити, чи підтримує співачка Ані Лорак українських військових.

Лорак сама назвала плітками цю інформацію і казала, що допомагає лише "біженцям" з України. Згодом вона закликала донатити у фонд одного з фінансистів так званого "руського миру" Костянтина Малофєєва на підтримку дітей з тимчасово окупованих територій України, яких вони називають "російськими дітьми".

У 2023 році стало відомо, що Лорак приєдналася до журі російського проєкту "Ты супер!", де конкурують діти-сироти. Журналістка "Детектор медіа" Лєна Чиченіна висловила свою занепокоєність: "Можливо, серед учасників цього шоу будуть діти, яких Росія вивезла з України. Ми маємо це перевірити. Якщо це так, то Лорак стане не просто зрадницею, а особою, яка бере участь у військових злочинах".

Після цього з’явилася інша новина, яка шокувала українську громадськість - співачка в інтерв’ю пропагандистському каналу НТВ заявила, що передає гроші фонду "Счастливое детство.ru", який займається депортацією українських дітей. Співачка розповіла про те, що сама виховувалася в інтернаті й нібито розуміє, як важко цим дітям зараз.

Водночас українці, які вважають співачку зрадницею, запустили флешмоб і тролять її в соцмережах, дякуючи їй за "допомогу" ЗСУ та показуючи меми з її фотографіями.

Волонтер та активіст Сергій Стерненко першим повідомив про так звану допомогу Збройним силам України від Лорак. Його допис спровокував хвилю подяк співачці.

До флешмобу приєднався й шеф-кухар Євген Клопотенко, який показав "біологічну зброю" від "фонду Ані Лорак" - зіпсований буряк.

Українці жартома кажуть, що Лорак - агентка в Росії, але ми "знаємо своїх героїв".

Користувачі соцмереж також роблять глузливі коментарі про чорно-біле фото співачки, яке вона опублікувала нещодавно. Вони стверджують, що Лорак - померла, а на її місце прийшла Кароліна Куєк, яка допомагає ЗСУ.

Мер російського міста Краснодар Євген Наумов заявив про скасування концерту співачки: "Ми не можемо гарантувати, що зрештою ці гроші не передадуть на підтримку тих, хто воює проти наших хлопців". Після цього виступ не відбувся й у Ростові. Лорак вимагають визнати в Росії "іноагентом".