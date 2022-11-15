АРМА передали активи підприємств в Україні, які належали російському бізнесмену, на 500 млн грн

Про це інформують в Офісі генпрокурора.

"За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права групи підприємств – одного з найбільших виробників пластмасової трубної продукції на території України. Також передано майнові комплекси 2 трубних заводів, 27 транспортних засобів і права на 9 торговельних марок. Загальна сума переданих активів становить майже 500 млн грн", – пише пресслужба.

Повідомляється, що в Україні діяла група підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є російський банкір. Вони виробляли полімерні трубопровідні системи для зовнішніх мереж водопостачання та відведення, газорозподілу та опалення. Також підрозділи фірми розташовані в Росії, Білорусі та Казахстані.

"Керівництво компанії, діючи в інтересах країни-агресора, створило на тимчасово окупованій території АР Крим торгові представництва підприємств і організувало реалізацію пластмасових труб. Також підприємства здійснювали будівництво трубопровідних мереж та водогону на тимчасово окупованому півострові", - додали в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що лише 2020-2021 років компанія експортувала до РФ продукції на 100 млн гривень.

Понад 2 млрд грн активів передали Агентству з розшуку та менеджменту активів. Раніше вони належали Вінницькому підприємству з виготовлення побутової хімії. Серед арештованих активів - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн.

5 вересня прокуратура передала в АРМА активи трьох асфальтобетонних заводів, які належать білоруським компаніям.

31 жовтня в АРМА передали активи підприємства, яке належало російській компанії, на загальну суму 2,3 млрд грн.

АРМА передано понад 70 млн грн підприємства у м. Нікополь, засновниками якого є громадяни РФ і яке займалося виробництвом оборонної продукції зі спеціального сплаву для Росії.