"За один стіл з Путіним": нові маніпуляції диктатора, допомога від Німеччини та угода зі США. Воєнні підсумки тижня

Також у пакет озброєння увійшли 21 тисяча 155-міліметрових боєприпасів до артсистем. Також Німеччина передає броньовані інженерні машини, стрілецьку зброю, зокрема снайперські гвинтівки і засоби радіоелектронної боротьби. Найголовніше, що передаються засоби для протиповітряної оборони.

Поки що третьої анонсованої батареї Patriot у цьому пакеті немає, але оголошено про передачу зенітно-ракетних комплексів типу IRIS-T SLM. Це ЗРК середньої дальності, який має можливість збивати ворожу ціль до 40 км. Другий ЗРК - меншої дальності, для збиття цілей до 12 км. Загалом у ЗСУ буде чотири ЗРК IRIS-T SLM середньої дальності і два IRIS-T SLS.

У пакет також увійшли три високомобільні артсистеми HIMARS. Тепер на озброєнні у ЗСУ буде близько 40 пускових установок HIMARS, що вкрай потрібно для ефективного ведення бойових дій.

Безпекова угода зі США

Україна і США підписали нову безпекову угоду на саміті "Великої сімки". Власне, таких угод в Україні вже 17, вони підписані з усіма членами "Великої сімки". Щодо угоди зі США, президент Зеленський вважає цей документ історичною угодою. За його словами, це найважливіша подія спочатку відносин України та США. При цьому США в цій угоді наголошують, що майбутнє України дійсно в НАТО, але коли члени Альянсу погодяться, і будуть виконані певні умови. В угоді передбачено, що зобов'язання в сфері безпеки скеровані на те, аби Україна перемогла в нинішній війні, щоб вони забезпечили умови для стримування майбутньої російської агресії, якщо така буде.

Політика США скерована на те, щоб допомагати Україні підтримати надійну оборону і обороноздатність. Важливе значення там мають два додатки, де визначені напрями взаємодії між Україною і США у військовій галузі, коли говориться про розвиток Збройних сил і оборонно-промислової промисловості. У військовій компоненті описані всі складові, які стосуються усіх томенів: повітряного, морського, космічного, кібернетичного, де передбачається нарощування спроможностей України.

Вперше згадано про те, що розвиток системи протиповітряної оборони має охоплювати не лише тактичну, але й стратегічну компоненту. Це означає, що за лаштунками ймовірно тривають переговори про суттєве посилення нашої ППО не лише за рахунок Patriot, а й більш потужних перспективних систем у подальшій перспективі.

Ескадрильї винищувачів для України

Україні будуть передаватися ескадрильї f-16. Фактично визнається, що США так само будуть передавати f-16. Однак також йдеться про те, що можуть передаватися і літаки четвертого покоління, не обов'язково f-16. Це можуть бути і f-15 і f-18. Тобто арсенал літаків, які в перспективі можуть бути передані Україні, великий.

Будуть посилюватись компоненти, скеровані на посилення вогневих потужностей України, зокрема морський компонент, системи зв'язку і управління. Тобто все, що забезпечує ефективність функціонування Збройних сил і їх розвиток на перспективу. Другий складовий елемент угоди зі США - розвиток оборонно-промислового комплексу. Передбачається низка напрямків, які мають створити суттєву підвалину для розширення кооперації між українськими і американськими виробниками. Наголошується на багатьох речах, які має зробити Україна, зокрема завершити реформування української оборонної промисловості, забезпечити прозорість в закупках, закупівлях, ефективне управління Державною оборонною промисловістю.

Заява Путіна щодо припинення вогню

Напередодні українського Саміту миру Путін заявив про умови припинення вогню. Військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначив: "Путін бачить, що потенціал угруповань щодо тиску української армії і подальшого просування вже на межі. Тому для нього зараз було б добре отримати передих в цілому. Звісно, він робить таку пропозицію, яку не можна прийняти. Він говорить дивні речі, каже про замовлення з Україною, з Європою. Путін напевно живе якимось іншими ціннісними категоріями, бо вважає, що злочинний режим може утворити багато злочинів, продовжувати їх, вбивати людей, руйнувати міста, і не нести ніякої відповідальності за це. Напевно він хотів би завершити все саме так, щоб з ними сіли за один стіл, як з рівним".

В Путіна збочене бачення того, як світ може реагувати. Той факт, що Росію не запросили на Саміт миру, є свідченням того, що Захід не буде сідати за один стіл перемовин зі злочинним

режимом, каже Бадрак. Якщо розбиратися ще далі, то Путін не хоче насправді нічого. Він хоче продемонструвати, що Росія "миролюбива країна". Це було адресовано двом аудиторіям - росіянам і Трампу. Останньому, бо мовляв, потрібно перемагати на виборах і завершувати цю війну, робити "замирення".

"Це все насправді ні про що. Путін не хоче завершувати війну. Якщо хтось не вірить, нехай подивиться на мапу, яку продемонстрував два дні тому Медведев, де Україна приєднана до Росії. Росія, в такому вигляді як вона існує, буде ворогом, і буде знищувати Україну до кінця, поки не знищить повністю. Якщо вона захопить Україну, або отримає її в політичному сенсі якийсь політик, який прийде до "замирення", настане момент, коли багато мільйонів українців будуть знищені в концтаборах, це все абсолютно зрозуміло. Це логіка не тільки Путіна, а усього цього режиму. У нас є тільки один спосіб протистояти - поставити військо в самий центр існування нації, як це зробив колись Ізраїль, вибороти своє право і бути непереможною нацією, залишитися на карті, на мапі світу як незалежна суверенна держава. Такий шанс насправді надала війна", - зазначив військовий експерт.

Безпекові угоди і те, що зараз в червні цього року, це фактично кроки до реалізації цього шансу. Адже нам запропонована величезна перебудова свого війська, країни. Якщо ми з цим впораємося, то реально, ми зможемо бути частиною того євроатлантичного простору.

Угоди, які були підписані з різними країнами, треба оцінювати як вікно можливостей, не як гарантії, каже Бадрак: "Єдина гарантія, яку ми можемо собі забезпечити, це стати сильною державою у військовому сенсі. Звісно, Росію це дратує, бо вона відреагувала, зазначивши, що це не угода, яка може бути відмінена. Угода зі США невідомо наскільки зможе дати нам військово-технічне співробітництво, але це наповнення це, на мій погляд, може бути в залежності від того, як Україна буде себе поводити. Відбуваються дуже революційні речі. Наприклад, днями відбулося успішне використання бойового американського лазеру. Для України це як сигнал, що у потрібно дуже велику частину перебудови війська поставити саме на спільні розробки, як це робив Ізраїль",

Україні потрібно просувати принципи, рухатися у цьому напрямку, зокрема, йдеться про зброю електромагнітну, лазерну, мікрохвильову.

"Наступний момент - автоматизація і роботизація війська. Вже є приклади, коли ми на деяких ділянках утворювали "сірі зони", куди не могла просунутися техніка. Зараз з'явилися дрони дальністю дії 20 км, які вночі відганяють техніку. FPV-дрони, якщо вони використовуються масово і майстерно, роблять ці "сірі зони" для людей, ворожої піхоти, штурмовиків. Це те, що потрібно на полі бою. Крім того, потрібна потужна зброя - стратегічна військова компонента, компонента протиповітряної, протиракетної оборони, коли носії зброї будуть знищуватися за багато кілометрів до нашого кордону", - додав Бадрак.

"Українське небо буде захищено"

За його словами, багато чого Україна зробила сама і багато чого є в іноземному досвіді. З грудня 23-го року триває бурхливе насичення військ саме наземними роботизованими комплексами. Багато хто вважає, що слідом за FPV-дронами і взагалі повітряною компонентою, саме наземні дрони будуть діяти на випередження, в тому сенсі, що стануть основою ударних компонентів на полі бою, це дуже важливо. Звісно, якщо ми отримаємо літаки і системи протиповітряної, протиракетної оборони сучасні, це буде означати, що не тільки будь-які балістичні ракети не зможуть мати перспектив на українській території. Тим більше, що дзеркально Росія вже демонструє деградацію. Якщо, скажімо, Patriot здатен збити Кинджал, або "Циркон", то вони не підтверджують заявлених характеристик і не мають жодних перспектив. У США, в Ізраїлі і в деяких інших країнах, таких як, Південна Корея, є вже більш потужні системи, ніж Patriot. Прийде день, коли українське небо буде захищено, а на полі бою техніка і особовий склад не матимуть перспективи. Так, ми не знаємо коли цей день прийде насправді, але в контексті путінських пропозицій можна вважати, що він демонструє слабкість. Саме так можна розцінити його пропозицію в психологічному розрізі. Йому потрібен певний час для виконання того плану, який в грудні 22-го року вони намітили під час "епохальної" колегії. Росіяни технологічно дуже серйозно відстають. Саме в технологіях наше вікно можливостей і наш потенціал.

