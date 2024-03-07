Збільшення інтенсивності використання ворогом БПЛА та як готують українських операторів ударних дронів. Колонка Сергія Згурця

Події на фронті

Новий командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, цитую: "Ми стабілізуємо ситуацію найближчим часом і зробимо все, щоб підготувати війська для переходу до більш активних дій". Як на мене, ця та інші тези генерал-лейтенанта варті особливої уваги насамперед як певна фіксація, як наше військове керівництво зараз оцінює поточні й майбутні події на лінії фронту, де ворог зараз утримує ініціативу після початку наступу з жовтня минулого року.

Ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський після заміни Залужного на Сирського вимагав від вищого військового керівництва розробити план війни на 2024 рік. Певно, деталі цього плану будуть відомі лише обмеженому колу осіб, але не виключається, що заява командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка з цим планом таки пов'язана.

Що ще цікавого сказав генерал? З приводу дій ворога, то оцінки такі, що противник намагається максимально захопити українські території до виборів президента Російської Федерації, тому на штурм кидається все можливе і неможливе. З приводу наших дій, то все робиться, щоб перехопити ініціативу і в деталях це означає, що треба стабілізувати лінію фронту, завдавати ворогу максимальних втрат, зробити (як каже генерал) перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, на полігони й важливо створити ударне угруповання і в цьому році провести контрударні дії. Так сказав командувач Сухопутних військ, звісно, ці слова звучать досить оптимістично, бо за іншими оцінками, зокрема низки закордонних експертів, яким можна довіряти, то власне завдання України цього року - це утримати чинний рівень оборони, посилити захист, виснажити ворога, підготувати резерви, зробити роботу над помилками (і цю роботу мають зробити і наші військові, і наші закордонні партнери), та почати наступ при відповідній нагоді, а такі наступальні дії будуть скоріше у 2025 році.

Ймовірно у нашого командування Сухопутних військ можуть бути більш жорсткі часові обмеження, це якщо ми вірно зрозуміли слова нашого генерала, проте і перехоплення ініціативи (про що говорить Павлюк), і проведення контрударів потребуватиме відповідних сил і засобів, для цього знадобляться і нові (або добре відновлені старі) бригади, і поповнення арсеналів. Ми розуміємо, що ця невизначеність щодо обсягів допомоги, насамперед американської, суттєво ускладнює оперативне планування. Тому, можливо, не варто говорити поки про новий контрнаступ, а тихо до нього підготуватися з урахуванням усіх невизначеностей і складнощів поточного етапу.

Ситуація поблизу Часового Яру

У будь-якому разі зараз наша армія, наші Збройні Сили стримують противника на всій ділянці фронту. За минулу добу було 92 зіткнення - це значна кількість, це основні пріоритетні дії противника були якраз - Авдіївка, Новопавлівський напрямок, але зросла кількість бойових зіткнень і навколо Бахмута та на півдні, навколо Роботиного.

Командир батальйону ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що його підрозділ діє на декількох напрямках, один з них якраз, на заході від Бахмута.

"Що стосується в цілому відтинку - перше, що потрібно, це розуміти який задум противника і які завдання перед ним ставить російське окупаційне командування. Завдання наступні: відбити у нас ті позиції, які були звільнені Силами оборони під час літньої та осінньої контрнаступальної операції, а також зробити все можливе і неможливе для того, щоб окупувати місто Часів Яр. Чому це важливо? Тому що Часів Яр - це панівна висота і це потужний плацдарм для можливого подальшого розвитку ударно-штурмових дій у напрямку Костянтинівки. У разі заволодіння противником населеного пункту Часів Яр він зможе взяти під вогневий контроль Костянтинівку, Дружківку і навіть місто Краматорськ", - пояснив Федоренко.

За його словами, ситуація поблизу Часового Яру дуже схожа на ту, яка була весною 2023 року. Тоді противник був приблизно на тих же рубежах, а влітку ЗСУ вдалося відбити у ворога значну частину територій.

"Я вважаю, що на поточний момент у складних боях, об'єктивно цілодобових, але Силам оборони вдалося дещо стабілізувати ситуацію й коли в нас з'являться спроможності, сили, засоби, то я впевнений в тому, що буде можливість і відсунути противника від самого Часового Яру. Що стосується населеного пункту Іванівське - йдуть важкі активні бої, на околицях населеного пункту в напрямку Кліщіївки, Андріївки противник тактичних успіхів не мав. Що стосується характеру дій противника, він застосовує весь наявний в нього потенціал - це і жива сила, це і броньована, легкоброньована техніка, і артилерійські засоби, засоби БПЛА, які перебувають на озброєнні, і авіація. Противник намагається також працювати керованими авіабомбами. Зараз КАБи падають значно прицільніше, ніж це було рік тому, але водночас і Сили протиповітряної оборони роблять достатньо багато для того, щоб противник у повітрі себе не почував вільно", - сказав командир батальйону ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади.

Втрати ворога на передовій

За останні два тижні противник втратив близько 32 одиниць броньованої техніки. Як наголосив військовий, це результат чіткої та загладженої комунікації бригад між собою як розвідувальних засобів, що допомагають виявляти їхню броньовану техніку з піхотними групами на певних відстанях, так і об'єднаних вогневих впливів - наші протитанкові засоби, артилерія, безпілотники.

"Формула БПЛА працює наступним чином: чим більше розвідувальних засобів, тим краще ми бачимо ворога в режимі онлайн, чим краще ми бачимо ворога, тим ефективніше ми можемо його знищити на підступах до наших передових позицій. А якщо противника знищили на підступах, то відповідно наша піхота не вступила в стрілецькі бої - це зберігає життя нашим піхотинцям, дає можливості утримувати позиції й коли складаються певні обставини проводити ще дії щодо покращення свого положення", - додав Федоренко.

Використання дронів на полі бою

Тривалість роботи ворожих FPV-дронів збільшилася разом зі світловим днем. У зимовий період наші воїни відстрілювали 20-30 безпілотників, а зараз розрахунок може ліквідувати близько 50, водночас половина з них гарантовано досягають своїх цілей: "Це призводить до того, що буде горіти техніка. Тому інтенсивність застосування засобів надзвичайно висока. Об'єктивно від держави ми почали отримувати більше засобів БПЛА, як розвідувальних, так нічних і FPV-дронів".

На початку 2023 року 92-га бригада отримувала 20% дронів від держави, а 80% коштом українців та благодійних організацій; зараз 40% від благодійних організацій та українців, а 60% - коштом державного фінансування. Водночас інтенсивність бойових дій і тиск ворога настільки динамічні, що об'єми виробництва не можуть перекрити потреби ЗСУ: "Я вважаю, що повною мірою забезпечити потреби Сил оборони в поточній ситуації з цією лінією зіткнення, держава зможе при наявному фінансуванні не раніше другої половини 2025 року".

"До будь-яких засобів наших БПЛА противник призвичаюється, він налаштовує свою систему радіоелектронної боротьби, зважаючи на те, що засобів стає більше, вони починають заважати на полі один одному, але ми маємо розв'язувати, щоб груп було багато і вони одночасно могли бути ефективними, завдавати масованого ураження по ворогу. Відповідно йде постійна комунікація між фронтом та виробниками, щоб вони модернізували свої засоби й ми могли працювати в умовах слабкої радіоелектронної боротьби", - пояснив командир батальйону ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади.

Він вважає, що проблеми з безпілотниками мають обговорюватися виключно за закритими дверима з фахівцями, адже ворог черпає цю всю інформацію, аби використати її надалі проти Сил оборони.

"Інколи буває так, що деякі військові та (особливо мене дуже сердять) експерти, які не мають стосунку до військової справи, але десь почули й розуміють як це працює, а можливо навіть розібралися, вони виходять у прямий етер і розказують про всі проблемні питання, або про тактику застосування і противник, коли чує як ми це застосовуємо дуже швидко в себе налаштовує дзеркальне застосування тих чи інших засобів", - сказав військовий.

Тактика відбору військових до 92-ї ОШБр

"Ми намагаємося з самого початку підбирати людей, які йдуть вигравати війну, а це значить, що все інше йде на другий план. На другий план іде все, що нас пов'язувало з цивільним життям, на жаль, на другий план ідуть сім'ї та всі цивільні справи. Кожен присвячує максимально час виконанню бойових завдань. Так, ми всі живі люди і є військові, які, до прикладу, новонароджену у 2022 році дитину від початку повномасштабної війни, за два роки, бачили один або два рази. Але рівень мотивації підігрівається весь час тим, що люди розуміють ефективність на полі бою, бо засоби БПЛА на поточний момент дають можливості військовим, які виконують на них завдання, бачити результат своєї роботи. Напевно, це надихає. Коли немає успіху, такі ситуації бувають, це демотивує людей, але тільки робота пішла якісна - це підіймає рівень мотивації", - пояснив Федоренко.

Як він сказав, ті люди, які проходять службу, розуміють, що двері до їхніх будинків починаються саме з лінії бойового зіткнення, бо якщо ворога не зупинити саме тут, то коли він прийде на пороги ваших будинків - вже буде пізно.

Для чинних військових процес переведення є складним та займає багато часу.

"Основне завдання, яке ми ставили перед собою - керівництво батальйону - це комплектуватися внаслідок саме цивільних, які є військовозобов'язаними в рамках рекрутингу. Так, це займає багато часу - чому? Перше, тобі треба підібрати людину, якщо вона пройшла співбесіду, є юридичний шлях - документ, який гарантує, що людина потрапить служити саме до тебе в підрозділ. Після цього людина мобілізовується, проходить загальновійськову підготовку і - це обов'язково - місяць вчать загальновійськової справи: як користуватися стрілецькою зброєю, засобами зв'язку, надавати тактичну медицину, працювати у складі відділення. Тому що під час активних бойових дій безпілотники теж вступали в стрілкові бої і вони мають вміти робити це якісно", - пояснив командир батальйону ударних БПЛА.

Військовий додав, що другий місяць триває спеціалізована підготовка, а далі людина потрапляє в підрозділ, де тиждень адаптується, ще сім днів у тилових умовах проходить злагодження з бойовим розрахунком, який має півтора-дворічний досвід ведення війни, і лише освоївши усі навички застосовує їх у бойових умовах. Загалом шлях від цивільної людини до виконання завдання триває близько трьох місяців.

"Ми маємо готувати особовий склад, бо навіть для того, щоб дати відпустку, бодай два рази на рік по 10 діб тим, хто служить вже два роки, ми маємо якось виконувати бойові завдання, якщо про командирів взагалі мова не йде, то про особовий склад - їм треба давати відновлюватись, у них рівень навантаження у бойових умовах шалений. Водночас рівень підготовки та дисципліни дає можливість зберігати не тільки своє життя, побратимів, успішно виконувати бойові завдання, й слідкувати за здоров'ям, тому що це важливий елемент. Ми маємо дбати про своїх військових, бо це основний ресурс, який є у Збройних Силах України", - підсумував Федоренко.