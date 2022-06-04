Артилерія ЗСУ ювелірно ліквідувала супутникову станцію ворога на Харківщині
Бійці 92 бригади ЗСУ знищили машину зв'язку, яку помітив Рух опору Сил спеціальних операцій в районі Василенкове у Харківській області
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Рух опору Сил спеціальних операцій визначив та передав координати цілі артилеристам 92-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, які знищили ворожу ціль, тим самим ліквідували комунікаційний вузол противника.
Як пише спільнота Inform Napalm, знищеною машиною зв'язку може бути або Р-439-ОД, або П-260-О, що входить до складу телекомунікаційного комплексу "Редут-2УС". Точна ідентифікація машини ускладнена через те, що вона накрита маскувальною сіткою. Але на одній з машин видно корпус антенного блоку Р-444-Д.
Військовий портал Defense Express повідомляє, що ця машина забезпечує організацію головного каналу передачі даних. Знищення машин зв'язку є вкрай важливим фактором, бо саме вони є "нервовою системою" будь-якої армії. Відсутність стабільного зв'язку призводить до дезорганізації противника, тому про такі машини необхідно повідомляти ЗСУ при першій же можливості.
- З 24 лютого до 4 червня окупанти втратили 31 050 військових, 1376 танків, 680 систем артилерії й 540 безпілотників.
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