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Астрономи виявили бульбашку гарячого газу поблизу чорної діри Чумацького Шляху

22 вересня, 2022 четвер
18:46
Наука Астрономи виявили бульбашку гарячого газу поблизу чорної діри Чумацького Шляху

Астрономи виявили бульбашку гарячого газу, яка обертається навколо надмасивної чорної діри Чумацького Шляху

Про це інформує Astronomy&Astrophysics.

Науковці помітили ознаки "гарячої точки", що обертається навколо Стрільця A, чорної діри в центрі нашої галактики.

"Ми думаємо, що ми спостерігаємо гарячу бульбашку газу, що обертається навколо Стрільця A на орбіті, схожій за розміром на орбіту планети Меркурій, але робить повний цикл лише за 70 хвилин. Для цього потрібна неймовірна швидкість приблизно 30% від швидкості світла", - сказав керівник дослідження з Інституту радіоастрономії Макса Планка в Німеччині Мацієк Вілгус.

Спостереження проводилися в чилійських Андах за допомогою ALMA - радіотелескопа.

Деякі спостереження були зроблені невдовзі після вибуху або спалаху рентгенівського випромінювання з центру нашої галактики. Вважається, що цей виблиск пов’язаний з так званими гарячими точками, бульбашками гарячого газу, які обертаються дуже швидко та близько до чорної діри.

"Можливо, ці гарячі точки, виявлені в інфрачервоному випромінюванні, є проявом того самого фізичного явища: коли гарячі точки, що випромінюють інфрачервоне випромінювання, охолоджуються, вони стають видимими на більших довжинах хвиль, як ті, що спостерігаються ALMA та EHT", - говорить аспірант університету Радбауд, Нідерланди, Джессі Вос.

Довгий час вважалося, що спалахи походять від магнітної взаємодії в дуже гарячому газі, що обертається дуже близько до Стрільця A, і нові відкриття підтверджують цю ідею.

"Тепер ми знаходимо вагомі докази магнітного походження цих спалахів, і наші спостереження дають нам підказку про геометрію процесу. Нові дані надзвичайно корисні для побудови теоретичної інтерпретації цих подій", - додає співавторка з університету Радбауд Моніка Мосцібродзка.

Команда також сподівається, що зможе безпосередньо спостерігати за орбітальними згустками газу за допомогою EHT, щоб наблизитися до чорної діри та дізнатися більше про неї.

"Сподіваюся, одного дня ми будемо спокійно говорити, що «знаємо», що відбувається в Стрільці A", - підсумував керівник дослідження Вілгус.

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космос
Нідерланди
США
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