Авіакомпанія airBaltic в серпні збільшить кількість рейсів "Київ-Рига"
Латвійська авіакомпанія airBaltic з 11 серпня збільшить кількість рейсів з Києва до Риги
Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.
Відтепер компанія здійснюватиме два рейси на день між містами.
Усі польоти airBaltic виконуються на сучасних літаках Airbus A220-300.
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На сьогоднішній день airBaltic пропонує прямі рейси в Ригу з Києва, Львова та Одеси.
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