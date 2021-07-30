Авіакомпанія airBaltic в серпні збільшить кількість рейсів "Київ-Рига"

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

Відтепер компанія здійснюватиме два рейси на день між містами.

Усі польоти airBaltic виконуються на сучасних літаках Airbus A220-300.



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На сьогоднішній день airBaltic пропонує прямі рейси в Ригу з Києва, Львова та Одеси.