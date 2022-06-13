Азовці для росіян мають більшу цінність, ніж Медведчук, який їм не потрібен, - екскомандир полку "Азов" Жорін
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін впевнений, що азовців обміняють і повернуть додому
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на "Еспресо".
"Я переконаний в тому, що азовці для росіян мають набагато більшу ціну, ніж цей недоумок, який зараз нікому не потрібен. Якому намагаються хоч якусь ціну скласти для того, щоб поміняти. Я сумніваюсь в тому, що азовців поміняють на Медведчука. Тому що навіть для Росії - це не співмірні речі. Я впевнений в тому, що Медведчука поміняють, але це точно буде не велика ціна і точно це будуть не азовці", - зауважив Жорін.
Екскомандир полку "Азов" також додав, що українці з росіянами ніколи не зрозуміють один одного.
"Я багато спостерігаю всередині процесів по обміну (по обміну тілами, по обміну полоненими) й можу з впевненістю сказати, що надзвичайно складно з росіянами говорити. Тому що вони навіть і не розуміють - навіщо їм цей обмін. Навіщо їм повертати когось? Навіщо їм тіла їхніх загиблих? Навіщо їм полонені, які знаходяться у нас? Їм треба пояснювати: - це ваші люди! У них є родичі, які їх шукають. Ми з росіянами з різних світів. Я впевнений, що ми азовців поміняємо і повернемо додому, але це точно буде не обмін на Медведчука", - наголосив Жорін.
- Росіяни можуть завищувати кількість евакуйованих із Азовсталі для того, щоб провести вигідніший обмін військовополоненими, або для підтрики своо іміджу
- У Росії планують вивчити питання можливості обміну кума президента РФ Віктора Медведчука на українських полонених з полку "Азов"
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