Баканов звільнив начальника внутрішньої безпеки СБУ

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує РБК-Україна.

"Голова Служби безпеки звільнив Андрія Наумова та Андрія Трепілка. Мотивація цих кадрових змін дуже проста - президент вимагає від Служби безпеки посилити боротьбу з контрабандою", - сказав Нікіфоров.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb