Баканов звільнив начальника внутрішньої безпеки СБУ
Очільник СБУ Іван Баканов звільнив начальника Служби внутрішньої безпеки Андрія Наумова. Свого поста також позбувся начальник економічної контррозвідки СБУ Андрій Трепілка
Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує РБК-Україна.
"Голова Служби безпеки звільнив Андрія Наумова та Андрія Трепілка. Мотивація цих кадрових змін дуже проста - президент вимагає від Служби безпеки посилити боротьбу з контрабандою", - сказав Нікіфоров.
- Нагадаємо, що 26 липня президент Володимир Зеленський ухвалив низку рішень щодо посадовців Служби безпеки України.
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