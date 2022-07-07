Банк HSBC веде переговори про продаж російського підрозділу, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

"HSBC веде переговори про продаж свого російського бізнесу з корпоративного кредитування Експобанку", - йдеться у повідомленні.

Напередодні 24 лютого у російському відділі працювало близько 200 людей. Про це сказав головний фінансовий директор HSBC Евен Стівенсон.

Наразі російський Експобанк відмовився коментувати переговори.

Видання зазначає, що кілька провідних світових компаній, що надають фінансові послуги, вирішили продати або різко скоротити свої бізнес-інтереси в Росії після того, як вона вторглася в Україну.

Серед інших банків, французький Societe Generale продав свій підрозділ олігарху Володимиру Потаніну, а італійський UniCredit вивчає варіанти майбутнього свого російського бізнесу, в якому працює близько 4000 співробітників.

25 березня у банку HSBC повідомили, що не працюватимуть з російськими клієнтами.

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