"Банківська система є стабільною": Українська асоціація платіжних систем висловила підтримку НБУ на тлі загрози від РФ

Про це йдеться у листі президента UAPS Галини Хейло на ім'я голови Нацбанку Кирила Шевченка.



"Від імені учасників ринку платіжних послуг Українська асоціація платіжних систем "УАПС" висловлює рішучу підтримку Національному банку України", - повідомляється в листі.



Зазначається, що дестабілізація України через кібератаки, повідомлення про системне мінування об'єктів на тлі загрози вторгнення провокує суспільну істерію та б'є по економіці України.



"Ми хочемо Вас запевнити, що в сьогоднішній ситуації банківська система є стабільною та непорушною і здатна забезпечити виконання своїх зобов'язань перед громадськістю, яка, як ми сподіваємося, здатна забезпечити стабільність курсу гривні та зменшення паніки серед населення", - додали в асоціації.

Нагадаємо, що Денис Монастирський заявив, що МВС не допустить жодних сепаратистських проявів в Україні

Крім того, міністри фінансів країн "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі "подальшої військової агресії проти України".