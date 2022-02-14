"Банківська система є стабільною": Українська асоціація платіжних систем висловила підтримку НБУ на тлі загрози від РФ
Українська асоціація платіжних систем висловлює рішучу підтримку Національному банку України та його керівництву
Про це йдеться у листі президента UAPS Галини Хейло на ім'я голови Нацбанку Кирила Шевченка.
"Від імені учасників ринку платіжних послуг Українська асоціація платіжних систем "УАПС" висловлює рішучу підтримку Національному банку України", - повідомляється в листі.
Зазначається, що дестабілізація України через кібератаки, повідомлення про системне мінування об'єктів на тлі загрози вторгнення провокує суспільну істерію та б'є по економіці України.
"Ми хочемо Вас запевнити, що в сьогоднішній ситуації банківська система є стабільною та непорушною і здатна забезпечити виконання своїх зобов'язань перед громадськістю, яка, як ми сподіваємося, здатна забезпечити стабільність курсу гривні та зменшення паніки серед населення", - додали в асоціації.
- Нагадаємо, що Денис Монастирський заявив, що МВС не допустить жодних сепаратистських проявів в Україні
- Крім того, міністри фінансів країн "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі "подальшої військової агресії проти України".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.23
Купівля 28.23Продаж 28.89
-
EUR
Купівля 31.99Продаж 32.82
- Актуальне
- Важливе