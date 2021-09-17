"Барселона" розпочала пошуки нового тренера, - ЗМІ

Про це повідомляє El Chiringuito TV.



За інформацією джерела, "Барселона" вже займається пошуком фахівця, який зуміє замінити Рональда Кумана, який, швидше за все, покине клуб. Причина - незадовільні результати.

Іспанський клуб грає у нинішній Лізі чемпіонів у одній групі з "Динамо". У 1-му турі "Барселона" програла "Баварії" (0:3). У Ла Лізі вони йдуть сьомими після 3-х матчів.



Рональд Куман працює з "Барсою" з 2020 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Іспанії, зайняла 3-е місце в Ла Лізі і вилетіла з Ліги чемпіонів в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, 14 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Баварія" розгромила "Барселону" на виїзді з рахунком 3:0.

16 вересня іспанська "Барселона" пригрозила нідерландському тренеру Рональду Куману відставкою у разі невдачі у решті вересневих матчів.

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