"Барселона" розпочала пошуки нового тренера, - ЗМІ
Іспанська "Барселона" готова звільнити Рональда Кумана та вже розпочала пошуки нового головного тренера
Про це повідомляє El Chiringuito TV.
За інформацією джерела, "Барселона" вже займається пошуком фахівця, який зуміє замінити Рональда Кумана, який, швидше за все, покине клуб. Причина - незадовільні результати.
Іспанський клуб грає у нинішній Лізі чемпіонів у одній групі з "Динамо". У 1-му турі "Барселона" програла "Баварії" (0:3). У Ла Лізі вони йдуть сьомими після 3-х матчів.
Рональд Куман працює з "Барсою" з 2020 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Іспанії, зайняла 3-е місце в Ла Лізі і вилетіла з Ліги чемпіонів в 1/8 фіналу.
- Нагадаємо, 14 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Баварія" розгромила "Барселону" на виїзді з рахунком 3:0.
- 16 вересня іспанська "Барселона" пригрозила нідерландському тренеру Рональду Куману відставкою у разі невдачі у решті вересневих матчів.
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