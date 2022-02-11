Байден терміново обговорив загрозу РФ Україні з лідерами Канади, Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Столтенбергом і представниками ЄС

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

У зустрічі взяли участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс, а також голова Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Учасники чітко дали зрозуміти, що будь-яка подальша агресія Росії проти України буде дорогою ціною, водночас підтвердивши, що вони готові продовжувати діалог з Росією. Генеральний секретар НАТО попередив, що ризик конфлікту в Європі є реальним, і привітав нещодавні додаткові оборонні розгортання членами НАТО у східній частині Альянсу", - йдеться у повідомленні.

Столтенберг повідомив, що наступного тижня міністри оборони країн-членів НАТО обговорять, як ще більше посилити оборонну позицію Альянсу. Також усі сторони домовилися, що будуть продовжувати з Росією діалог.

