"Безпекова ситуація непередбачувана": посольство США закликало американців виїхати з України через можливе нове вторгнення РФ
Посольство Сполучених Штатів Америки закликало громадян США виїхати з України через непередбачувану безпекову ситуацію та посилення загрози російських військових дій
Про це йдеться на сайті посольства.
"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загрози російських військових дій і може погіршуватися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - йдеться у повідомленні.
У посольстві зазначають, що американці, які планують виїхати з України, зараз можуть скористатися кількома комерційними рейсами з усіх міжнародних аеропортів України. Також у пресслужбі повідомляють, що з усіх питань можна звернутися до посольства.
- Нагадаємо, 22 січня посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України. Держдепартамент США дав дозвіл на від'їзд.
- В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".
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