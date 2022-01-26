"Безпекова ситуація непередбачувана": посольство США закликало американців виїхати з України через можливе нове вторгнення РФ

Про це йдеться на сайті посольства.



"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загрози російських військових дій і може погіршуватися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - йдеться у повідомленні.



У посольстві зазначають, що американці, які планують виїхати з України, зараз можуть скористатися кількома комерційними рейсами з усіх міжнародних аеропортів України. Також у пресслужбі повідомляють, що з усіх питань можна звернутися до посольства.



Нагадаємо, 22 січня посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України. Держдепартамент США дав дозвіл на від'їзд.

В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".