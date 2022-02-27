Більшість держав ЄС закрили повітряний простір для РФ, також розглядається закриття морських портів
Три чверті країн Євросоюзу закрили свій повітряний простір для Росії, також розглядають закриття морських портів
Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Чиновник ЄС повідомив, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії. І він підтверджує, що також розглядається питання про закриття портів ЄС для кораблів із Росії", - написав він у Twitter.
- Нагадаємо, країни ЄС погодили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за повномасштабне вторгнення в Україну.
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