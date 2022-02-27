Більшість держав ЄС закрили повітряний простір для РФ, також розглядається закриття морських портів

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.



"Чиновник ЄС повідомив, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії. І він підтверджує, що також розглядається питання про закриття портів ЄС для кораблів із Росії", - написав він у Twitter.



Нагадаємо, країни ЄС погодили персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за повномасштабне вторгнення в Україну.