"Біля кордону з Україною знаходяться близько 300 танків": Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ, - розвідка
ГУР Міноборони повідомляє, за наявними розвідувальними даними поблизу білорусько-українського кордону знаходяться приблизно 300 танків
Про це йдеться у дописі Telegram-каналу ГУР.
"Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ - Іванове - Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України)", - зазначає ГУР.
У розвідці очікують, що Росія планує провести свідому провокацію, аби виправдати заплановану атаку білоруських військ.
- Нагадаємо, 1 березня білоруські війська зайшли у Чернігівську область.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна може завдати удару по об'єктах у Білорусі у відповідь на вторгнення білоруських військ, але це рішення має ухвалити головнокомандувач.
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