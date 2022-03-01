"Біля кордону з Україною знаходяться близько 300 танків": Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ, - розвідка

Про це йдеться у дописі Telegram-каналу ГУР.



"Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ - Іванове - Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України)", - зазначає ГУР.



У розвідці очікують, що Росія планує провести свідому провокацію, аби виправдати заплановану атаку білоруських військ.



Нагадаємо, 1 березня білоруські війська зайшли у Чернігівську область.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна може завдати удару по об'єктах у Білорусі у відповідь на вторгнення білоруських військ, але це рішення має ухвалити головнокомандувач.