"Блискавична робота": українські військові показали відео знищення російського БТР

Про це йдеться у фейсбуці 30 омбр ЗСУ.



"Блискавична бойова робота розрахунку 2С1 30 омбр по російському БТР. Яскраве знищення ворожої техніки - далі на відео", - зазначили військові.



30 квітня ЗСУ разом з нацгвардійцями знищили понад 30 одиниць російської техніки на одному з Ізюмських напрямів.

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