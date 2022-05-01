"Блискавична робота": українські військові показали відео знищення російського БТР
Бригада імені Костянтина Острозького 1 травня знищила російський БТР
Про це йдеться у фейсбуці 30 омбр ЗСУ.
"Блискавична бойова робота розрахунку 2С1 30 омбр по російському БТР. Яскраве знищення ворожої техніки - далі на відео", - зазначили військові.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе