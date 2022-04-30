ЗСУ разом з нацгвардійцями знищили понад 30 одиниць російської техніки на одному з Ізюмських напрямів

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.



За даними відомства, група бійців спеціального призначення Нацгвардії України проводили розвідку на одному з Ізюмських напрямків. Під час цього вона виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу російських військ.



Нагадаємо, ексзаступник начальника генштабу ЗСУ повідомив, що, через нестачу, окупанти почали використовувати застарілу техніку та низькопрофесійні людські кадри. Китай відмовився надати Росію нову техніку, проте Північна Корея намагається передавати ракети, які сумісні з тими ракетними комплексами, які є у РФ.

"Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії. Аби ворог "підсмажився" ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем", - йдеться в повідомленні.