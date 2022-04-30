ЗСУ разом з нацгвардійцями знищили понад 30 одиниць російської техніки на одному з Ізюмських напрямів
Понад 30 одиниць ворожої техніки, з яких половина була танками, БТР, БМД та МТЛБ, було знищено завдяки спільній роботі нацгвардійців та військових Збройних сил України
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
За даними відомства, група бійців спеціального призначення Нацгвардії України проводили розвідку на одному з Ізюмських напрямків. Під час цього вона виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу російських військ.
"Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії. Аби ворог "підсмажився" ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, ексзаступник начальника генштабу ЗСУ повідомив, що, через нестачу, окупанти почали використовувати застарілу техніку та низькопрофесійні людські кадри. Китай відмовився надати Росію нову техніку, проте Північна Корея намагається передавати ракети, які сумісні з тими ракетними комплексами, які є у РФ.
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