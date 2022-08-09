Близько 42 640 окупантів, 193 гелікоптери та 133 засоби ППО: Генштаб ЗСУ назвав втрати Росії за час повномасштабної війни
Станом на 9 серпня українська армія знищила близько 42 640 особового складу російських окупантів, 1817 танків, 757 дронів, 193 гелікоптери та 133 засоби ППО
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
З 24 лютого до 9 серпня окупанти втратили:
- особового складу – близько 42 640 (+300) осіб,
- танків ‒ 1817 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,
- артилерійських систем – 964 (+4) од,
- РСЗВ – 261 (+0) од,
- засоби ППО – 133 (+1) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 193 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3),
- крилаті ракети – 185 (+3),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) од,
- спеціальна техніка – 87 (+1).
Упродовж 8 серпня найбільших втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Протягом минулої доби, 8 серпня, на Південному напрямку українські захисники ліквідували 23 військових РФ, а також знищили ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72 та самохідну гаубицю "Мста-С".
На Харківщині Нацгвардійці та бійці ЗСУ знищили російських спецпризначенців та склад з боєприпасами.
У ніч на 8 серпня, в тимчасово окупованому Мелітополі, українські захисники знищили базу рашистів з реактивної артилерійської ракетної системи HIMARS.
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