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Головна війна з Росією Близько 42 640 окупантів, 193 гелікоптери та 133 засоби ППО: Генштаб ЗСУ назвав втрати Росії за час повномасштабної війни

Близько 42 640 окупантів, 193 гелікоптери та 133 засоби ППО: Генштаб ЗСУ назвав втрати Росії за час повномасштабної війни

9 серпня, 2022 вiвторок
09:08
війна з Росією техніка

Станом на 9 серпня українська армія знищила близько 42 640 особового складу російських окупантів, 1817 танків, 757 дронів, 193 гелікоптери та 133 засоби ППО

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

З 24 лютого до 9 серпня окупанти втратили:

  • особового складу – близько 42 640 (+300) осіб,
  • танків ‒ 1817 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,
  • артилерійських систем – 964 (+4) од,
  • РСЗВ – 261 (+0) од,
  • засоби ППО – 133 (+1) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 193 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3),
  • крилаті ракети – 185 (+3),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) од,
  • спеціальна техніка – 87 (+1).

Упродовж 8 серпня найбільших втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Протягом минулої доби, 8 серпня, на Південному напрямку українські захисники ліквідували 23 військових РФ, а також знищили ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72 та самохідну гаубицю "Мста-С".

На Харківщині Нацгвардійці та бійці ЗСУ знищили російських спецпризначенців та склад з боєприпасами.

У ніч на 8 серпня, в тимчасово окупованому Мелітополі, українські захисники знищили базу рашистів з реактивної артилерійської ракетної системи HIMARS.

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ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
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