Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

З 24 лютого до 9 серпня окупанти втратили:

особового складу – близько 42 640 (+300) осіб,

танків ‒ 1817 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,

артилерійських систем – 964 (+4) од,

РСЗВ – 261 (+0) од,

засоби ППО – 133 (+1) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 193 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3),

крилаті ракети – 185 (+3),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) од,

спеціальна техніка – 87 (+1).

Упродовж 8 серпня найбільших втрат російські загарбники зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Протягом минулої доби, 8 серпня, на Південному напрямку українські захисники ліквідували 23 військових РФ, а також знищили ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72 та самохідну гаубицю "Мста-С".

На Харківщині Нацгвардійці та бійці ЗСУ знищили російських спецпризначенців та склад з боєприпасами.

У ніч на 8 серпня, в тимчасово окупованому Мелітополі, українські захисники знищили базу рашистів з реактивної артилерійської ракетної системи HIMARS.

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