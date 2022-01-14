Боррель: Росія планує нас роз'єднати, але ЄС і США не гратимуть у політичні ігри

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у французькому Бресті у п'ятницю, 13 січня.



"Головним питанням є поточна ситуація, яку створила Росія, коли виклала дві пропозиції щодо угод з США і НАТО... Ми обговоримо, яку роль у цьому має Європа… Можу вас запевнити, що координація з США була чудовою. Росія хоче роз'єднати нас, але ми і Сполучені Штати не хочемо грати і не граємо у ці ігри. Вони (США - Ред.) запевнили, що нічого не відбуватиметься без нас і що нічого, що стосується України, не обговорюватиметься без України", - сказав Боррель.



Верховний редставник ЄС зауважив, що Росія певним чином відповіла на таку тверду позицію Заходу.



"Вони вже відповіли певним чином, але від початку було очевидно, що пропозиції Росії неприйнятні. Не треба бути генієм дипломатії, щоб зрозуміти, що російські пропозиції навряд чи будуть прийнятними для західного світу", - зазначив він.

Нагадаємо, народна депутатка від фракції "Європейська солідарність” Ірина Фріз вважає, що НАТО та союзники ніколи не підуть на ультиматуми Російської Федерації.

Заступник міністра оборони РФ заявив, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.