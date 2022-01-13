Цього разу в Росії не вийде говорити мовою шантажу та ультиматумів із Заходом, - Фріз

Таку думку вона висловила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Я думаю, що Російська Федерація повинна зрозуміти, що говорити з Заходом мовою шантажу та ультиматумів цього разу в неї не вийде. Сьогодні ми бачимо послідовну та стійку підтримку України фактично всього євроатлантичного суспільства. Я вважаю, що якщо Російська Федерація не схаменеться і не припинить говорити зі світовою спільнотою мовою ультиматумів, вона буде мати дуже жорстку відповідь", - вважає Фріз.



Політикиня зазначила, що Україна на сьогодні є центральним питанням, які обговорюють в Женеві, Брюсселі та Відні цього тижня. Але, на думку Фріз, той факт, що в цих переговорах немає залученості на рівні президента України Володимира Зеленського, означає, що Захід не покладає конструктивних надій на керівництво України.



"Західні партнери прекрасно розуміють, що питання України є надважливим для збереження миру в Європі та світі. Тому центром питань, які обговорюються на цьому тижні в Женеві, Брюсселі та Відні, є Україна", - додала Фріз.



Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ щодо "гарантій безпеки", де обговорювався рух України в НАТО і американська присутність у Європі. Росія назвала переговори "складними і конкретними".

12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.

В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.

Кремль залишився незадоволеним результатами двох раундів переговорів із США та НАТО 10 і 12 січня щодо "гарантій безпеки" та напруження навколо України.