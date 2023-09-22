Боррель сказав, чи стане конфлікт з іншими країнами щодо зерна перешкодою для вступу України до ЄС

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

На запитання, чи суперечки між деякими східноєвропейськими країнами та Україною щодо експорту зерна є передвісником конфліктів, які можуть виникнути у разі вступу країни до ЄС, Боррель відповів: "Усі знають, це буде важко, тому що Україна, перш за все, воює і буквально знищується. По-друге, їй довелося провести багато реформ іще до війни. І по-третє, зараз Україна, будучи членом Європейського Союзу, буде єдиною країною, яка буде чистим бенефіціаром".

Він зазначив, що і блоку, і Україні доведеться пройти тривалий процес реформ.

Що відомо про заборону на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.

Своєю чергою очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Польща більше не надаватиме зброю Україні.