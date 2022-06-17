Бучанська, Варшавська та Стуса: у Київраді зареєстрували проєкт рішення щодо перейменування станцій метро
У Київраді зареєстрували проєкт рішення щодо перейменування низки станцій метро за результатами голосування
Про це повідомляє Liga.net.
Автор проєкту - депутат та очільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, згідно з результатами, запропонував перейменувати:
- станцію "Берестейська" на станцію "Бучанська",
- станцію "Площа Льва Толстого" на станцію "Василя Стуса",
- станцію "Героїв Дніпра" на станцію "Героїв України",
- станцію "Мінська" на станцію "Варшавська",
- станцію "Дружби народів" на станцію "Ботанічна".
2 травня столичний метрополітен запропонував киянам проголосувати на нові назви для п'яти станцій. 10 травня були оголошені результати.
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