Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні я бачу, як одним із керівників силового відомства, була розпочата медійна кампанія, метою якої є посісти посаду міністра оборони України. Це дуже добре видно з його медійної активності. Мова йде про голову ГУР Кирила Буданова. В підтвердження цього факту є те, що журналіст Ткач повідомив, що саме розвідники злили йому фейковий російський паспорт Лієва", - вважає Кулик.

Політолог вважає дивним, що саме зараз випливають багато різноманітних історій з управлінням Міністерства оборони.

"Всі ці історії накладаються одна на одну і далі вже виявляється, що нібито люди, які повʼязані з Укрнафтою були не дуже задоволені тим активом, контроль над яким здійснює Міністерство оборони України. Всі ці історії збігаються в часі. В мене особисто виникає багато запитань. Тому я це озвучую і буду відстоювати", - додав він.