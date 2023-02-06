Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Буданов розпочав медійну кампанію з метою отримати місце міністра оборони, - політолог Кулик
Ексклюзив

Буданов розпочав медійну кампанію з метою отримати місце міністра оборони, - політолог Кулик

6 лютого, 2023 понедiлок
18:31
війна з Росією Кирило Буданов

Політолог Віталій Кулик переконаний, що очільник ГУР Кирило Буданов веде активну медійну кампанію, щоб посісти місце очільника Міністерства оборони України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні я бачу, як одним із керівників силового відомства, була розпочата медійна кампанія, метою якої є посісти посаду міністра оборони України. Це дуже добре видно з його медійної активності. Мова йде про голову ГУР Кирила Буданова. В підтвердження цього факту є те, що журналіст Ткач повідомив, що саме розвідники злили йому фейковий російський паспорт Лієва", - вважає Кулик.

Політолог вважає дивним, що саме зараз випливають багато різноманітних історій з управлінням Міністерства оборони.

"Всі ці історії накладаються одна на одну і далі вже виявляється, що нібито люди, які повʼязані з Укрнафтою були не дуже задоволені тим активом, контроль над яким здійснює Міністерство оборони України. Всі ці історії збігаються в часі. В мене особисто виникає багато запитань. Тому я це озвучую і буду відстоювати", - додав він.

Україна
Міністерство оборони
Олексій Резніков
ГУР
уряд Шмигаля
Кирило Буданов
Читайте також:
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антін Борковський
5 лютого, 2023 неділя
Оточення Путіна вже планує майбутнє Росії без нього, - ексдепутат російської думи Яковенко
6 лютого, 2023 понедiлок
Арахамія: Міноборони очолить Буданов, а Резнікова переведуть в Мінстратегпром
Микола Княжицький
4 лютого, 2023 субота
Якщо Рада прийме законопроєкт уряду щодо заборони УПЦ (МП), російська церква зможе існувати ще кілька років, - Княжицький
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.36
  • EUR
    Купівля 42.42
    Продаж 43.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 лютого
18:22
Ігор Клименко
Шмигаль вніс до Ради кандидатуру Клименка на очільника МВС
18:16
Оновлено
Святослав Шевчук
УГКЦ оголосила про перехід на новий календар: подробиці
18:08
OPINION
Ігор Гулик
Як у Росії спробують косплеїти український Майдан
18:01
Ексклюзив
Верховна Рада
Група "За майбутнє" підтримає призначення нових керівників СБУ та МВС, - нардеп Батенко
17:57
Україна націоналізувала агрохолдинг і заводи російських олігархів на понад 2 млрд грн
Україна націоналізувала агрохолдинг і заводи російських олігархів на понад 2 млрд грн
17:55
Оновлено
Землетрус в Туреччині
Землетрус в Туреччині: Ердоган заявив про 912 загиблих та 5 385 поранених, втрачено зв'язок із деякими українцями
17:51
Сніг
Синоптик Наталка Діденко розповіла, доки в Україні протримаються морози
17:34
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
В Ізюмі почали перепоховання ексгумованих тіл місцевих жителів, убитих росіянами
17:31
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик розповів, як змінюється поведінка Ф'юрі, коли вимикаються камери
17:12
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: особливу увагу приділили ситуації на Бахмутському напрямку
16:48
Еліна Світоліна
Світоліна вперше з початку війни відвідала Україну
16:38
Василь Малюк
Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про призначення Малюка головою СБУ
16:25
Ексклюзив
ЗСУ Бахмут
Враження, що анонсований наступ росіян сконцентрований лише на Бахмуті, - нацгвардієць Назаренко
16:25
ЗНО
В Україні скасували цьогорічну державну підсумкову атестацію
16:21
Олімпіада-2022, збірна Росії
Рада звернулася до МОК з вимогою заборонити росіянам та білорусам виступати на Олімпіаді-2024
16:21
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:20
Оновлено
Верховна Рада
Верховна Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією
16:17
Верховна рада
Рада закликала ПА ОБСЄ виключити російських і білоруських делегатів і визнати РФ державою-терористом
16:11
Андрій Лунін
Лунін через травму Куртуа зіграє за "Реал" на клубному ЧС з футболу
16:04
СБУ затримала російського агента
"Зливав" ворогу дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала російського агента
16:00
OPINION
Лариса Волошина
Про алгоритм маніпуляцій свідомістю
15:49
на фото Міхеїл Саакашвілі
Верховна Рада закликала Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон
15:38
OPINION
Сергій Руденко
Путін пообіцяв не вбивати Зеленського?
15:37
Верховна Рада
Рада достроково припинила депутатські повноваження Абрамовича з ОПЗЖ, - Железняк
15:35
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів, Ерлінг Холанд
"Манчестер Сіті" можуть погнати з АПЛ через масштабні фінансові махінації
15:25
Гвардія наступу
Українці подали понад 7000 заявок на вступ до лав "Гвардії наступу"
15:01
гроші для ЗСУ
Резніков назвав причину скасування додаткових винагород окремим військовим
14:58
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На окуповану ЗАЕС прибув персонал із Калінінської АЕС, - Енергоатом
14:30
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Норвегія планує виділити упродовж п'яти років понад $7 мільярдів на допомогу Україні
14:25
Віктор Циганков (ліворуч)
Циганков переможно дебютував в чемпіонаті Іспанії з футболу
14:24
Ексклюзив
Огризко
До Мюнхенської конференції Україні варто було б представити своє бачення закінчення війни і долі РФ, - Огризко
14:17
пшениця зерно
У Чорному морі сіло на мілину судно, яке прямувало в Україну по зерно
14:14
Олена Гончарук
Очільницею "Довженко-центру" стала Олена Гончарук
14:12
Зеленський, Львів 11.01.23
Зеленський цього тижня може полетіти на саміт лідерів ЄС до Брюсселя, - FT
14:02
Угорщина
В Угорщині російські спецслужби готуються провести акції із закликом до "миру з РФ", - InfoDnes
14:01
OPINION
Павло Клімкін
Нафтовий зашморг для російського бюджету
13:46
Землетрус в Туреччині
У Туреччині стався другий за день потужний землетрус
13:41
Рівне-військкомати
Резніков пояснив, чому чоловікам роздають повістки на вулицях, у кафе та ТРЦ
13:31
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
У розвідці прогнозують отримання Росією чергової партії іранських дронів найближчим часом
13:30
Будинок із годинником/Маріуполь
Росіяни можуть на невизначений час відключити інтернет у Маріуполі, - Андрющенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV