Буданов розпочав медійну кампанію з метою отримати місце міністра оборони, - політолог Кулик
Політолог Віталій Кулик переконаний, що очільник ГУР Кирило Буданов веде активну медійну кампанію, щоб посісти місце очільника Міністерства оборони України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Сьогодні я бачу, як одним із керівників силового відомства, була розпочата медійна кампанія, метою якої є посісти посаду міністра оборони України. Це дуже добре видно з його медійної активності. Мова йде про голову ГУР Кирила Буданова. В підтвердження цього факту є те, що журналіст Ткач повідомив, що саме розвідники злили йому фейковий російський паспорт Лієва", - вважає Кулик.
Політолог вважає дивним, що саме зараз випливають багато різноманітних історій з управлінням Міністерства оборони.
"Всі ці історії накладаються одна на одну і далі вже виявляється, що нібито люди, які повʼязані з Укрнафтою були не дуже задоволені тим активом, контроль над яким здійснює Міністерство оборони України. Всі ці історії збігаються в часі. В мене особисто виникає багато запитань. Тому я це озвучую і буду відстоювати", - додав він.
- 5 лютого українські ЗМІ повідомили, що Олексія Резнікова на посаді міністра оборони може замінити керівник Головного управляння розвідки Кирило Буданов.
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Сам Резніков заявив, що піде з посади у разі подання від президента Володимира Зеленського.
- 6 лютого народна депутатка від "Слуги Народу" Марʼяна Безугла та голова фракції партії у Верховній Раді Давид Арахамія повідомили, що Кирило Буданов стане новим очільником Міноборони України, а Олексій Рєзніков очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловостей України
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