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"Було зовнішнє втручання": військовий аналітик про можливу причину зіткнення навчально-бойових літаків на Житомирщині

1 вересня, 2023 п'ятниця
23:41
Війна з Росією

Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, вважає, що зіткнення навчальних літаків з досвідченими пілотами - малоймовірно

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Майор запасу НГУ дав коментар щодо загибелі трьох пілотів внаслідок катастрофи, яка сталася 25 серпня у небі над Житомирщиною.

"Два літаки, три досвідчених пілоти, які вміють літати. Це були не бойові літаки, а навчальні, які не такі швидкісні та доволі маневрові. Ви можете собі уявити, щоб у чистому полі зіткнулися дві машини? Так, це важко уявити. А літаками зіткнутися ще важче, бо у них є ще один ступінь свободи - вверх і вниз, окрім вліво чи вправо. Мені здається, що тут було якесь зовнішнє втручання, тому що малоймовірно, щоб такі досвідчені люди зіткнулися у польоті", - зауважив військовий аналітик.

Олексій Гетьман зазначив, що візуально пілоти один одного бачили за декілька хвилин чи багато секунд до моменту зіткнення. Відповідно, у них були всі можливості зробити якісь маневри, щоб уникнути катастрофи.

"ДБР розслідує, що трапилося. Також ще дослідять "чорні скриньки". Я схиляюсь до думки, що такі пілоти не могли просто так зіткнутися, що це було зовнішнє втручання. Яке саме? Важко сказати. Але мені здається і це моя суб'єктивна точка зору, що це було зовнішнє втручання", - підсумував Гетьман.

Авіакатастрофа на Житомирщині та загибель трьох українських пілотів

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ підтвердили смерть трьох українських пілотів, зазначивши, що екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулись у небі під час виконання бойового завдання. Там висловили співчуття рідним і додали, що серед загиблих був пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що загиблий у в авіакатастрофі пілот Андрій Пільщиков марив літаками F-16 в українському небі. Він зазначив. що рік тому у США загиблий пілот зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби українських Повітряних сил, комунікував з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16.

Згодом бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині загинули ще два бойові пілоти - Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 серпня наголосив, що Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав українське вільне небо.

Як інформувала пресслужба Офісу генпрокурора, за фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували за статтею порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що проведуть ретельну перевірку для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Увечері 26 серпня побратими загиблих на Житомирщині пілотів провели церемонію прощання. Американські льотчики спалюють піаніно в пам’ять про загиблих пілотів, ця традиція існує з часів Другої світової війни.

27 серпня Повітряні сили ЗСУ заявили, що терміни розслідування справи про зіткнення навчально-бойових літаків Л-39 у Житомирській області, в якій загинули три українські пілоти, поки невідомі - воно може тривати до пів року.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області 25 серпня, у якій загинули три українські пілоти.

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