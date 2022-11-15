Про це вона розповіла в етері Еспресо.



Кіра Рудик прокоментувала причини продовження Росією "зернової угоди".



"Росія має бажання залишатися у грі, бо якщо вона виходить з "зернової угоди", то тоді абсолютно точно їй ніхто не потисне руку з країн Великої двадцятки. Зараз висока залежність у світі від українського, а також російського зерна та добрив. Головне, якою ціною буде йти це постачання. Росія зараз головна причина того, що зерно, яке виходить з українських портів, є надзвичайно дорогим. Це через те, що компанії, які страхують судна з курсом до українських портів, додають величезну ціну за ризики, з якими стикаються судна. Тобто жителі Індонезії та країн Африки зараз сплачують високу ціну через непередбачуваність Росії", - пояснила народна депутатка України.



Кіра Рудик зауважила, що Росія не може втратити підтримку серед цих країн, тому вона буде залишатися в угоді.



"Після останніх подій, звільнення Херсона та успіхів української армії на фронті, у РФ залишається все менше важелів тиску та варіантів отримання підтримки. Всі хочуть бути з переможцями, а переможець – це Україна. Тому, якщо країни хочуть мати зерно не тільки зараз, а й у наступні роки, то цим країнам вже потрібно домовлятися з переможцями у цій війні. Росія програє і доведеться домовлятися з Україною, тому вже потрібно обирати правильну сторону. Зараз ми маємо вікно можливостей, у якому такий дипломатичний підхід має спрацювати й спрацює", - підсумувала Рудик.

22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у севастопольській бухті

7 листопада Туреччина офіційно запропонувала продовжити термін дії "зернової угоди" ще на один рік

11 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що Україна зацікавлена у продовженні "зернової угоди", однак вимагає від Росії виконання двох важливих умов

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



