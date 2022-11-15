Через дії РФ жителі Індонезії та країн Африки сплачують дорожче за зерно, яке виходить з українських портів, - нардепка Рудик
Кіра Рудик, народна депутатка України, зазначила, що непередбачуваність Росії піддає великим ризикам судна, які курсують до України, тому ціна зерна зростає через високу вартість послуг страхових компаній
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
Кіра Рудик прокоментувала причини продовження Росією "зернової угоди".
"Росія має бажання залишатися у грі, бо якщо вона виходить з "зернової угоди", то тоді абсолютно точно їй ніхто не потисне руку з країн Великої двадцятки. Зараз висока залежність у світі від українського, а також російського зерна та добрив. Головне, якою ціною буде йти це постачання. Росія зараз головна причина того, що зерно, яке виходить з українських портів, є надзвичайно дорогим. Це через те, що компанії, які страхують судна з курсом до українських портів, додають величезну ціну за ризики, з якими стикаються судна. Тобто жителі Індонезії та країн Африки зараз сплачують високу ціну через непередбачуваність Росії", - пояснила народна депутатка України.
Кіра Рудик зауважила, що Росія не може втратити підтримку серед цих країн, тому вона буде залишатися в угоді.
"Після останніх подій, звільнення Херсона та успіхів української армії на фронті, у РФ залишається все менше важелів тиску та варіантів отримання підтримки. Всі хочуть бути з переможцями, а переможець – це Україна. Тому, якщо країни хочуть мати зерно не тільки зараз, а й у наступні роки, то цим країнам вже потрібно домовлятися з переможцями у цій війні. Росія програє і доведеться домовлятися з Україною, тому вже потрібно обирати правильну сторону. Зараз ми маємо вікно можливостей, у якому такий дипломатичний підхід має спрацювати й спрацює", - підсумувала Рудик.
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