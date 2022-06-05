Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ми отримали підтвердження від наших джерел з кола окупаційної влади, що дійсно в п’ятницю, 3 червня, на пляжі "Піщаний" двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих - хлопчик 8 років", - повідомив радник мера.

За його словами, окупанти показово для камер розмінували пляж. Голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко наголосив, що пляжі розміновано і відкрито до відвідування.

"Незважаючи на трагедію, окупаційна адміністрація міста разом з пропагандистами продовжує закликати людей на пляжі. Красиві фото та відео їм точно важливіше за життя людей", - додав Андрющенко.

Також він повідомив, що у Маріуполь завозять воду раз на два дні, але окупанти поливають газони, щоб зімітувати перед ЗМІ покращення в місті.

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