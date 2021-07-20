Через неявку міністра оборони РФ Шойгу до СБУ український суд розгляне клопотання про його затримання

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі "Українській правді".

В СБУ заявили, що неявка 20 липня міністра оборони РФ Сергія Шойгу до СБУ створює передумови для суду, щоб розглянути клопотання слідчих СБУ про арешт без його участі.

"Публікація повістки про виклик в СБУ на офіційному сайті – процесуальний крок, необхідний для притягнення підозрюваних до відповідальності", - наголосив Дехтяренко.

Нагадаємо, Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу для вручення письмової підозри за ч.3 ст. 27 ККУ, ч.5 ст. 260 ККУ (створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей).

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