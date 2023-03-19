Через погоду росіяни припиняють пошуки збитого у Чорному морі американського безпілотника, — Гуменюк
Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що через погодні умови росіяни згортають пошуки збитого американського безпілотника у Чорному морі
Про це вона сказала у ефірі телемарафону.
"Також, спостерігається згортання операції пошукової у тому районі, де відбувся повітряний інцидент. Вони там дещо вишукували, але погода і час не сприяють продовженню цих робіт", - сказала вона.
Також Гуменюк зазначила, що кораблі РФ продовжують маневрувати у Чорному морі, проте тримаються подалі від українського берега, аби не потрапити під ураження українською зброєю.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
- 15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.
- NBC заявляє, що у Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом.
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