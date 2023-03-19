Про це вона сказала у ефірі телемарафону.

"Також, спостерігається згортання операції пошукової у тому районі, де відбувся повітряний інцидент. Вони там дещо вишукували, але погода і час не сприяють продовженню цих робіт", - сказала вона.

Також Гуменюк зазначила, що кораблі РФ продовжують маневрувати у Чорному морі, проте тримаються подалі від українського берега, аби не потрапити під ураження українською зброєю.