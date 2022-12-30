Через війну в Києві від 24 лютого загинуло 120 людей, пошкоджено 600 будівель, - КМВА
У КМВА підбили невтішні підсумки року, зазначивши, що у столиці через війну пошкоджено 600 будівель, загинуло 120 киян, серед них 5 дітей
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"2022 рік став найстрашнішим роком в новій історії Києва - столиці вільної і незалежної України! Станом на сьогодні загарбник здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва", - зазначив він.
Станом на 30 грудня війна забрала життя 120 киян, зокрема 5 дітей. Поранення отримали 495 містян, із них 30 – діти.
"З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин. Тобто практично 29 днів! Цілий календарний місяць у цьому році мешканці міста провели в укриттях і бомбосховищах!" - підкреслили в КМВА.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко назвав одним із головних завдань влади забезпечення українців електроенергією на Новий рік.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.67
- Актуальне
- Важливе