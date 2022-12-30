Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"2022 рік став найстрашнішим роком в новій історії Києва - столиці вільної і незалежної України! Станом на сьогодні загарбник здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва", - зазначив він.

Станом на 30 грудня війна забрала життя 120 киян, зокрема 5 дітей. Поранення отримали 495 містян, із них 30 – діти.

"З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин. Тобто практично 29 днів! Цілий календарний місяць у цьому році мешканці міста провели в укриттях і бомбосховищах!" - підкреслили в КМВА.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко назвав одним із головних завдань влади забезпечення українців електроенергією на Новий рік.

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