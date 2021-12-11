Через загрозу російської агресії до України летить представниця Держдепу США

Про це повідомляє Державний департамент США.

Зазначається, що під час візиту Донфрід обговорить питання нарощування військової присутності Росії біля кордонів з Україною. Чиновниця підтвердить відданість США справі України, її суверенітету, незалежності й територіальній цілісності.

Також помічниця держсекретаря закличе до дипломатичного врегулювання збройного конфлікту на Сході України "шляхом виконання Мінських угод і підтримки нормандського формату".

"15-16 грудня Донфрід відвідає Брюссель, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для пошуку дипломатичного рішення", - заявили у Держдепі США.