Через загрозу російської агресії до України летить представниця Держдепу США
З 13 до 15 грудня помічниця державного секретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід здійснить візити до України та Росії
Про це повідомляє Державний департамент США.
Зазначається, що під час візиту Донфрід обговорить питання нарощування військової присутності Росії біля кордонів з Україною. Чиновниця підтвердить відданість США справі України, її суверенітету, незалежності й територіальній цілісності.
Також помічниця держсекретаря закличе до дипломатичного врегулювання збройного конфлікту на Сході України "шляхом виконання Мінських угод і підтримки нормандського формату".
"15-16 грудня Донфрід відвідає Брюссель, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для пошуку дипломатичного рішення", - заявили у Держдепі США.
- Нагадаємо, 11 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з новою очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок обговорив загрозу російської агресії проти України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.13
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе