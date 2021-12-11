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Головна війна з Росією Через загрозу російської агресії до України летить представниця Держдепу США

Через загрозу російської агресії до України летить представниця Держдепу США

11 грудня, 2021 субота
20:28
війна з Росією Карен Донфрід, Держдеп США

З 13 до 15 грудня помічниця державного секретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід здійснить візити до України та Росії

Про це повідомляє Державний департамент США

Зазначається, що під час візиту Донфрід обговорить питання нарощування військової присутності Росії біля кордонів з Україною. Чиновниця підтвердить відданість США справі України, її суверенітету, незалежності й територіальній цілісності. 

Також помічниця держсекретаря закличе до дипломатичного врегулювання збройного конфлікту на Сході України "шляхом виконання Мінських угод і підтримки нормандського формату".

"15-16 грудня Донфрід відвідає Брюссель, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для пошуку дипломатичного рішення", - заявили у Держдепі США. 

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