Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, в інтерв’ю голландському виданню NRC Донателла ді Чезаре засуджує військову підтримку України та санкції проти Росії, які, мовляв, руйнують італійську економіку. Таким чином, вона, як "чистокровна європейка", вважає таку політику самогубством Європи.

Авторка поширює наратив, що Росія є наддержавою, коли стверджує, що Джо Байден мав би сісти за стіл переговорів з в.Путіним.

Слова інтерв’юера про її проросійську позицію, Донателла заперечує, кажучи, що вона не політик, а інтелектуалка та жінка, яка потерпає від нападок італійського чоловічого суспільства.

Як "політичний філософ", Донателла ді Чезаре вбачає вирішення конфлікту у налагодженні Європою "співіснування між народами, а не розпалювання націоналізму ідентичності".

15 листопада ЦПД закликав не поширювати жодної інформації про просування наших військ на Півдні.

"Україна навмисно вдарила по території країни-члена НАТО": у ЦПД озвучили свіжий наратив російської пропаганди.